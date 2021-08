Düğün Dernek 2 Nerede, Ne Zaman Çekildi? Düğün Dernek 2 Filmi Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Tüpçü Fikret Nereli?

2015 yılında vizyona giren Düğün Dernek 2 bu akşam ilk defa TV ekranlarında yayına giriyor. Star TV ekranlarında yayına giren film ardından akıllarda Düğün Dernek 2 nerede, ne zaman çekildi soru işaretleri belirlemeye başladı. En sevilen komedi filmlerinin bir tanesi olan Düğün Dernek 2: Sünnet hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Düğün Dernek 2 Nerede Ne Zaman Çekildi?

Düğün Dernek 2: Sünnet, 2015 yılındayken Türk yapım komedi filmi olarak vizyona girmiştir. Senaristliğini yapan Selçuk Aydemir filmin yönetmenliğini de üstlenmiştir.

Yedisinden yetmişine kadar herkesin kahkaha tufanına kapılmasına yardımcı olan Düğün Dernek 2 nerede, ne zaman çekildi sorusu yanıt buldu. Film genel olarak İstanbul, Sivas ve Erzincan illerinde 2015 yılında çekilmiştir. İstanbul’un Polonezköy ilçesi ile Erzincan Kemaliye ilçesinde çekimler tamamlanmıştır.

Düğün Dernek 2 Filmi Konusu Ne, Oyuncuları Kimler?

Düğün Dernek 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir en az nerede ve ne zaman çekildi kadar merak edilen konulardan bir tanesi olmuştur. Düğün Dernek 2 filmi oyuncuları kimlerdir incelenecek olduğu zaman Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever gibi güçlü isimler öne çıkmıştır.

Düğün Dernek 2 filmi konusu ilk filmin devamı niteliğinde gibi olsa bile herkeste daha farklı izler bırakmayı başarmıştır. Serinin ilk filminde oğlunun düğününü yapan İsmail, bu filmde de torununun sünnet düğünü için kolları sıvar. Düğün için araya gelen ekip bu sefer de sünnet düğünü için bir araya gelir ve işler işin içinden çıkılamayacak hale gelir.

Eski takımın bir araya gelmesi, film boyunca başlarına gelmedik iş bırakmazken her an beladan belaya koşmalarına neden oluyor. Bir sünnet düğünü adeta şehir içinde hadise niteliğine gelmeye başlıyor. İşlerin bir anda bu kadar işin içinden çıkılamayacak kadar karmaşık hale gelmesi, acele edilen düğüne aşk bile karışacak olurken o sünnet düğünü her ne olursa olsun yapılacak hale getiriyor. İlk dakikalarından son saniyesine kadar herkesin karnına gülmekten ağrılar sokacak kadar etkili olan komedi Düğün Dernek 2 filmi konusu ve oyuncuların usta başarısı ile dikkatleri çekiyor.

Tüpçü Fikret Nereli?

Düğün Dernek ve Düğün Dernek 2 filmi ile tanıdığımız, komedi film karakterinin en sevilen isimlerinden bir tanesi olan Tüpçü Fikret nereli, kaç yaşında gibi birçok soru merak edilenler arasında yer almaya başladı. Filmdeki karakteri Tüpçü Fikret olan Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihine Kütahya sınırlarında dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan başarılı oyuncu polis teşkilatında emniyet müdürü olan babasının tayinlerinden ötürü çocukluk hayatını sürekli farklı şehirlerde geçirmek zorunda kalmıştır.

Konservatuar eğitimi alan ablasından da gördüğü destek ile oyuncu olmaya karar veren Ahmet Kural, yedisinden yetmişine kadar herkesin gönlünde Tüpçü Fikret karakteri ile iyi bir yer edinmiştir. Lise yıllarının başındayken tiyatro çalışmalarına katılan başarılı oyuncu, lisans eğitimini Konya Selçuklu Üniversitesi Radyo – Televizyon ve Sinema bölümlerinde tamamlamayı başardı. Yüksek lisans eğitimi için Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Levent Kırca – Oya Başar tiyatrolarındaki kadroya dahil olan başarılı oyuncu bir yandan tiyatro çalışmalarına devam ederken 2007 yılında Fikrimin İnce Gülü ve Evimin Erkeği isimli dizilerde rol alarak ilk defa televizyon dünyası ile buluştu. 2008 yılındayken Gazi isimli dizide başrol almıştır. Fakat proje pek tutmayınca 19. Bölümü ile veda etmek zorunda kaldı. Bir yandan da Onur Ünlü’nün sinema filminde Güneşin Oğlu’nda rol alarak ekranlara geldi. Bu güne kadar Kardeş Payı gibi birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.