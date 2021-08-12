Ripple Ortaklık Haberi Mahkemeyi Unutturdu! Yükseliş Dikkat Çekti!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açtığı davaya rağmen hala ilk 10 en büyük para arasındaki yerini korumayı başaran XRP’de dün yaşanan yükseliş yüzde 18’e kadar ulaştı.

Son dönemde özellikle Uzakdoğu piyasasında Ripple’ın önemli anlaşmalara imza attığı biliniyor ancak düne özgü bir açıklama olmaması ya da anlaşma yapılmaması yükseliş sebeplerinin muğlak kalmasına sebep oldu.

“Ralli daha da ileri gidebilir”

Veri analiz firması Santiment ise, bu yükselişin sebebine kayıtsız kalmadı. Şirketin Twitter adresinden XRP’deki yükseliş şu şekilde yorumlandı:

“XRP % 18’lik yükselişle Bitcoin ve diğer kripto paralardan ayrılıyor. Adres hareketliliğindeki yükselişi (kişisel adreslerin gümlük etkileşimi) ve ağdaki büyümeyi (yeni adreslerin oluşturulması)grafikte görebilirsiniz. Bu oluşumlar ralliyi daha da ileri götürebilir”

Güney Koreli ödeme deviyle anlaşmışlardı

Hatırlanacağı üzere XRP ihraççısı olan Ripple şirketi, Asya’daki ortağı olan SBI Ripple Asia şirketi vasıtasıyla Güney Kore’nin en büyük ödeme şirketlerinden biri olan GME ile ortaklık kurmuştu. Taraflar bu ortaklıkla, Güney Kore ve Tayland arasında bir ödeme koridoru oluşturmuşlardı.

Ripple’ın, Mısır, Endonezya, Dubai gibi ülkelerden de ödeme koridorları bulunuyor. XRP’nin fiyatı son 24 saatte 1.09 dolara kadar yükselirken, haberin yazıldığı dakikalarda ise 1.00 dolardan işlem görüyor.