Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Çok Sert Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Fiziği Gözler Önünde; Sosyal Medyada Fotoğraf İçin Büyük Kaos Çıktı!
Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmacısı olarak ekranlara gelen Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir paylaşım yaptı ki tüm fiziği gözler önüne serildi. Sosyal medyayı ikiye bölen o fotoğraf çok tartışıldı. Tüm rakiplerini geride bırakan Aleyna Kalaycıoğlu’nun kusursuz fiziği herkese taş çıkarttı. Sosyal medyada büyük kaos çıkaran o fotoğraflar olay oldu! İşte o ilgi çeken fotoğraflar…
Dünyanın en zorlu yarışması Survivor’un geçen sezonunda yarışan eski yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir paylaşım yaptı ki görenler resmen küçük dilini yuttu. Survivor da ki doğal güzelliği ve yarışmadaki başarılı performansıyla büyük bir dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya gündeminden düşmek nedir bilmiyor. İşte haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.