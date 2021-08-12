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12 Ağu 2021 - 17:40

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Çok Sert Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Fiziği Gözler Önünde; Sosyal Medyada Fotoğraf İçin Büyük Kaos Çıktı!

Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmacısı olarak ekranlara gelen Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir paylaşım yaptı ki tüm fiziği gözler önüne serildi. Sosyal medyayı ikiye bölen o fotoğraf çok tartışıldı. Tüm rakiplerini geride bırakan Aleyna Kalaycıoğlu’nun kusursuz fiziği herkese taş çıkarttı. Sosyal medyada büyük kaos çıkaran o fotoğraflar olay oldu! İşte o ilgi çeken fotoğraflar…