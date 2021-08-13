Aybüke Pusat Kimdir, Nasıl Ünlü Oyuncu Oldu? Aybüke Pusat Nereli, Kaç Yaşındadır? Aybüke Pusat Evli Mi, Sevgilisi Kim?
Ekranların sempatik yüzlerinden biri olan Aybüke Pusat, bir yarışma sonrasında kazandığı ünü her geçen gün artırıyor. Şimdilerde Blu TV dijital yayın platformundan seyircisi ile buluşacak olan Kusursuz dizisi için hazırlıklara başlayan Aybüke Pusat ile ilgili daha fazla detay için lütfen haberimize göz atın. İşte detaylar...
Ekranların sempatik yüzlerinden biri olan Aybüke Pusat, bir yarışma sonrasında kazandığı ünü her geçen gün artırıyor. Şimdilerde Blu TV dijital yayın platformundan seyircisi ile buluşacak olan Kusursuz dizisi için hazırlıklara başlayan Aybüke Pusat, rol arkadaşı ile de Her Yerde Sen dizisinin hayranlarının yüzünü güldürüyor. Peki, Aybüke Pusat kimdir, nasıl ünlü oyuncu oldu? Aybüke Pusat nereli, kaç yaşındadır? Aybüke Pusat evli mi, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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13 Ağu 2021 - 08:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.