Ekranların sempatik yüzlerinden biri olan Aybüke Pusat, bir yarışma sonrasında kazandığı ünü her geçen gün artırıyor. Şimdilerde Blu TV dijital yayın platformundan seyircisi ile buluşacak olan Kusursuz dizisi için hazırlıklara başlayan Aybüke Pusat, rol arkadaşı ile de Her Yerde Sen dizisinin hayranlarının yüzünü güldürüyor. Peki, Aybüke Pusat kimdir, nasıl ünlü oyuncu oldu? Aybüke Pusat nereli, kaç yaşındadır? Aybüke Pusat evli mi, sevgilisi kim? İşte, detaylar…







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