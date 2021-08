Demet Evgar Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Demet Evgar Neden TT Oldu? Demet Evgar- Can Bonomo Rüyamda Buluttum Düeti Youtube İzle

Son zamanlarda adından bir hayli söz ettiren Demet Evgar sosyal medyanın gündeminden düşmek nedir bilmiyor. Oyunculuk kariyer hayatındaki performansı ile dikkatleri yer aldığı her yapım ile dikkatleri çeken güzel oyuncu bu sefer de Can Bonomo ile yaptığı düetle dikkatleri çekmeyi başardı. Adından kısa sürede bir hayli söz ettiren güzel oyuncu Demet Evgar kimdir, nasıl ünlü oldu gibi birçok soru yanıtlarını bulmaya başladı. ‘Rüyamda Buluttum’ isimli şarkıyı beraber seslendiren ikili klipte de beraber yer aldılar. Klibe ait olan görüntüler kısa süre içerisinde binlerce izleyici ile buluştu.

Demet Evgar Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu?

Ünlü şarkıcı Can Bonomu ile beraber ünlü oyuncu Demet Evgar, Bonomo’ya ait Rüyamda Buluttum ismindeki yeni şarkısı için bir araya geldiler. Şarkı için oldukça eğlenceli bir klip geçen ikili son zamanların sosyal medyada en çok konuşulan ismi olmayı başardılar. Demet Evgar her ne kadar oyunculuk kariyerinde olan başarısı ile adından bir hayli söz ettirse bile bu sefer de sevenlerinin karşısına müzik sektöründe çıkarak müzik yeteneği ile herkesi mest etti.

Bu kadar başarısı ile sık sık gündemde yer alan başarılı oyuncu Demet Evgar kimdir, nasıl ünlü oldu sorusu ön plana çıkmaya başladı. Manisa’da dünyaya gelen güzel oyuncu, 17 yaşındayken oyunculuk kariyerine ilk adımları attı. Manisa’daki amatör bir topluluk olarak bilinen Afsem Tiyatrosu ile ilk adımları atan güzel oyuncu ilk defa sahnede Ray Cooney ‘Kaç Baba Kaç (It runs in the family)’ başlıklı oyun ile geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan güzel oyuncu konservatuarda aldığı eğitimlerin yanı sıra arkadaşları ile ‘Tiyatro Kılçık’ ismini verdikleri topluluğu kurdular.

Kurdukları Tiyatro Kılçık ile ‘Takanlar ve Takılanlar’ ile ‘Ayşegül Hindistan’da’ isimli oyunlarda görev aldı. 2009 yılındayken Kent Oyuncuları Tiyatrosu’na katılarak Mehmet Birkiye yönetmenliği ile ‘Cimri’ isimli oyunda ‘Elise’ karakterine can verdi. Söz konusu rol ile 2010 yılında meydana gelen 8. Tiyatro Ödülleri içerisinde ödül törenine katılarak ‘Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü’ne layık görülerek ödüllendirildi. Kısa sürede kariyer basamaklarını tırmanmak için çalışmalarına devam eden güzel oyuncu sinema, tiyatro ve dizileri ile bir hayli dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Bu kadar başarılı oyunculuk hayatının ardından Can Bonomo ile beraber yaptığı düet ardından müzik sektörü içerisinde de ne kadar başarılı bir isim olduğunu göstermiş oldu.

Demet Evgar Neden TT Oldu?

Demet Evgar kimdir, nasıl ünlü en merak edilen konu başlıklarından bir tanesi olurken son günlerde meydana gelen Demet Evgar neden TT oldu kısmı da merak edilmektedir. Güzel oyuncu her zaman yer aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı, kariyer hayatındaki hızla tırmanışları ve usta oyunculuğu ile kendisinden söz ettiren isimlerden bir tanesiydi. Fakat geçtiğimiz günlerde müzik sektörüne ilk defa giriş yapan ve Can Bonomo ile düet yaparak müzik sektörüne giriş yapan güzel oyuncu bu alanda başarısı ile dikkatleri çekti.

Tüm hayranlarını seslendirdiği düet ile mest etmeyi başaran güzel oyuncu hem klipteki eğlenceli anlar hem de sesinin kadife dokusu sayesinde kısa sürede sosyal medya gündeminde TT olmayı başardı.

Demet Evgar- Can Bonomo Yeni Düeti Youtube İzle

Demet Evgar-Can Bonomu yeni düeti YouTube izle sayesinde herkes erişim sağlayabilecek. Her ne kadar oyunculuk kariyerinde çok başarılı bir isim olsa bile bir yandan da müzik sektöründe gösterdiği başarı ile Demet Evgar adından çok uzun zamanlar daha söz ettirecek gibi duruyor.