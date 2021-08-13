Üçüncü Çeyrek Çok Önemli! 5 Kripto Para'da Beklenti Büyük! İşte Detaylar...
Sektörün en popüler kripto para analiz gruplarından birisi olan Coin Bureau, bunu sık sık yaptığı analizlerine borçlu olabilir. Coin Bureau analistlerinin başarılı tahminleri ise ekibin yeni tahminlerinin çok daha fazla dikkat çekmesini sağlıyor. İşte detaylar...
Ekip tarafından yapılan son açıklamada ise 2021’in üçüncü çeyreğinde ciddi yükselişe sahip 5 altcoin sıralandı.
2021’E Damga Vuracak 5 Altcoin
1,23 milyon aboneye seslenilen videoda, ilk olarak Ethereum fiyatının potansiyeline dikkat çekildi. Analist Guy, Ethereum fiyatının yıl bitene kadar 7.000 dolar seviyesini bile görebileceğini düşündüğünü vurguladı. Bunun sebepleri arasında ise EIP-1559 ve genel yükseliş ektisi yer alıyor.
Analist, ikinci sırada ise Cardano’ya (ADA) yer verdi. Guy, Cardano’nun yakında hayata geçireceği Alonzo güncellemesi ile en iyi halini göreceğini ve fiyatın bundan etkileneceğini ifade etti.
Cardano için fiyat tahmininde bulunmayan analist yine de 100x gibi inanılmaz bir potansiyelin genel olarak Cardano ekosisteminde var olacağını vurguladı.
Analist, üçüncü sırada da Ethereum’un rakibi Solana’ya değindi. SOL’un son dönemde ciddi ivme yakaladığını belirten ünlü isim, özellikle FTX borsası ile olan ortaklığın faydalı olduğunun altını çizdi.
Dördüncü sırada yine son dönemde ciddi bir ivme yakalayan Polygon (MATIC) yer alırken beşinci sırada ise LUNA bulunuyor. Kısa süre önce Coinbase’de listelenen ikili, yılın başından bu yana inanılmaz bir yükseliş zaten elde etti. Analistin LUNA için yaptığı fiyat tahmini ise 100 dolar!
13 Ağu 2021 - 15:14 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.