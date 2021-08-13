Uzman Analistten Yıl Sonu Beklentisi! Bakın Bitcoin Ona Göre Ne Kadar Olacak?
Lider kripto para Bitcoin (BTC), son 24 saat içerisinde 44.000 doların altına sarkmasının ardından tekrar yukarı yönlü bir hareketle 46.000 dolarlık fiyat bandına tırmandı. Bitcoin’in bu sekansı, piyasa değerini 860 milyar doların üzerine taşımasına yol açtı. İşte detaylar..
Bitcoin Yükselişinin Perde Arkası
Lider kripto para birimi Bitcoin, güçlü bir boğa koşusu izliyor. Temmuz sonunda 30.000 doların altında işlem gören BTC, 46.000 doların üzerine çıkmayı başardı. Bu toparlanma, Bitcoin ve Ethereum gibi varlıkların kazandığı ivme ile gerçekleşti. Mevcut enflasyon dalgasının geçici olduğu konusunda ısrar eden Federal Rezerv, gerçek rakamları açıkladığında taşlar yerine oturdu. Büyük şirket fonları, bilançolarına Bitcoin’i dahil etme stratejisi izledi.
MicroStrategy, Tesla, MassMutual ve SpaceX Bitcoin satın aldığını açıklayan firmalardan oldular. Bununla birlikte zincir üstü veriler, büyük işlemlerin arttığını gösteriyor. Ayrıca analistlerden gelen güçlü duyarlılık da fiyat hareketine yardımcı oldu. Bu haftanın başlarına FundStart’tan Thomas Lee, lider kripto paranın yıl sonuna kadar 100.000 doların üzerine çıkacağını yineledi.
Bu görüş, Defiance ETF kurucusu Sylivia Jablonski tarafından onaylandı. Başarılı analist, Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşacağına inanıyor. Jablonski, daha fazla şirketin kripto para birimlerine fon tahsis edeceğini belirtti. Bunun yanı sıra daha fazla insanın kripto para birimlerine yatırım yapacağını da ekledi. Bu hafta, dünyanın en büyük sinema zincir şirketi AMC, Bitcoin’i ödeme yöntemi olarak kabul edeceğini açıkladı. Yine de kripto para endüstrisi düzenlemeleri hakkında bazı endişeler yerini koruyor.
Bitcoin Fiyat Tahmini
4 saatlik grafik verilerine göre BTC fiyatı, mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviye olan 46.758 dolar bölgesinde güçlü bir direnç bölgesi konumlanıyor. Amiral gemi, 25 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde işlem görüyor.
Öte yandan aşağı yönlü senaryoda 42.568 dolarlık destek bulunuyor. Bu bağlamda, mevcut rallinin nefes almasının ardından yükseliş trendine devamı bekleniyor. Bu fiyat hareketi bu hafta sonu veya önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Ancak fiyat 42.568 doların altına düşerse bu senaryo geçersız kılınacaktır.
13 Ağu 2021 - 15:35 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.