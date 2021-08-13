Cardano'da Açıklama Beklentisi Fiyatı Zıplattı! 2 Dolar Çoktan Geride Kaldı!
Akıllı kontratlar konusunda bugün açıklama beklenen Cardano (ADA) fiyatı 2 doları da aşmayı başardı. Kurucu Hoskinson'ın hafta içindeki açıklamasından sonra bugünü merakla bekleyen yatırımcılar fiyatı son 12 haftanın en yükseği olan 2.03 dolar seviyesine taşıdı. İşte detaylar...
Tether’i geride bırakarak en büyük 3. kripto para statüsüne geçen Cardano, bugünkü akıllı sözleşme açıklaması beklentisiyle son dönemdeki yükselişini iyice hızlandırdı. Yaklaşık 20 günde neredeyse yüzde 100’e yakın bir artış yaşayan ADA, şu anda 16 Mayıs’ta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.45 dolardan sadece % 20’lik uzaklıkta bulunuyor ve 2 doların biraz üzerinden işlem görüyor.
Tether’in tahtını zorladı ve geçti
En büyük kripto para sıralamasında Binance’in BNB token’ını geçmeyi başaran ADA, 64 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşırken, benzer seviyedeki Tether’in (USDT) tahtını da zorladı ve hatta haberin yazıldığı dakikalarda da geçti. ADA şu anda en büyük 3. kripto para konumunda.
Hatırlanacağı üzere IOHK’in (Input Output Hong Kong) CEO’su ve Cardano kurucusu olan Charles Hoskinson, Cardano’nun merakla beklenen akıllı sözleşmeler teknolojisinin başlangıcının Cuma günü açıklanacağını duyurdu.
“Ethereum, Bitcoin’den iyi” dedi
Hoskinson ayrıca TSİ gece yarısı, Bitcoin savunucusu olan Anthony Pompliano’nun “Ethereum, Bitcoin değildir” tweet’ine de cevap verdi. Cardano kurucusu, “Hayır değil, daha iyisi…” dedi ve Ethereum-Bitcoin tartışmasında aslında kendisine rakip bir proje olan Ethereum’a da destek vermiş oldu.
Hoskinson Temmuz ayında da Bitcoin’i, “Göbekli ve elinde bira olan bitik bir futbolcuya” benzetmişti.
13 Ağu 2021 - 20:51 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.