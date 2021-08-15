TikTok Kullanımı Türkiye’de Yasaklanıyor! TikTok Fenomenleri Ayağa Kalkacak! Pek Çok Ülkede Olduğu Gibi TikTok Türkiye’de de Artık Yok!
TikTok kullanımı Türkiye’de yasaklanıyor. TikTok fenomenleri ayağa kalktı. Pek çok ülkede yasaklanan TikTok şimdi de Türkiye’de yasaklandı. İddialar gündeme bombe gibi düştü. Milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok Türkiye’de de yasaklanacak mı? İşte habere dair tüm merak edilenler…
TikTok verilerine göre Türkiye’de ki TikTok kullanıcı sayısı 2021’de 689 Milyon oldu. Büyük küçük milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok Türkiye’de yasaklanıyor mu? Bu iddialar ortalığı ateşe verdi. TikTok fenomenlerini ayaklandıracak iddialar sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte o iddiaların perde arkası…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.