TikTok Kullanımı Türkiye’de Yasaklanıyor! TikTok Fenomenleri Ayağa Kalkacak! Pek Çok Ülkede Olduğu Gibi TikTok Türkiye’de de Artık Yok!

TikTok verilerine göre Türkiye’de ki TikTok kullanıcı sayısı 2021’de 689 Milyon oldu. Büyük küçük milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok Türkiye’de yasaklanıyor mu? Bu iddialar ortalığı ateşe verdi. TikTok fenomenlerini ayaklandıracak iddialar sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte o iddiaların perde arkası…

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