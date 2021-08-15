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15 Ağu 2021 - 17:14

Ne Acun Dinledi! Ne Aleyna Kalaycıoğlu! Ne de Annesi! Demediğini Bırakmadı! Batuhan Karacakaya Beğendi! Yaşanan Bu Olay Sonrası Ortalık Birbirine Girdi!

Aleyna Kalaycıoğlu ve annesine demediğini bırakmadı! Acun Ilıcalı’yı, Aleyna Kalaycıoğlu’nu ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesini es geçti! Aleyna Kalaycıoğlu ve Acun Medyaya yönelik yapılan suçlamaları ilk beğenen kişi ise Batuhan Karacakaya oldu! Yarışma bitti ama yarış bitmedi. Ortalık toz duman olacak! İşte o haberin detayları…