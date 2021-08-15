- 15 Ağu 2021 - 17:14 G: 15 Ağu 2021 - 17:46

Ne Acun Dinledi! Ne Aleyna Kalaycıoğlu! Ne de Annesi! Demediğini Bırakmadı! Batuhan Karacakaya Beğendi! Yaşanan Bu Olay Sonrası Ortalık Birbirine Girdi!

Aleyna Kalaycıoğlu ve annesine demediğini bırakmadı! Acun Ilıcalı’yı, Aleyna Kalaycıoğlu’nu ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesini es geçti! Aleyna Kalaycıoğlu ve Acun Medyaya yönelik yapılan suçlamaları ilk beğenen kişi ise Batuhan Karacakaya oldu! Yarışma bitti ama yarış bitmedi. Ortalık toz duman olacak! İşte o haberin detayları…

Batuhan Karacakaya Sustuklarını Tek Beğenide İfade Etti! Açık Açık Üstüme Oyun Oynandı Dedi!

Survivor 2021 yarışmacıları yine rüzgar estirdi. Ortalığı birbirine sokan o açıklamaya ilk beğeni Batuhan Karacakaya’dan gelince takipçilerinin gözünden kaçmadı. O açıklamalar sadece Aleyna Kalaycıoğlu’nu değil Acun medyayı da hedefe alır haldeydi. İşte ortalığı birbirine katan o açıklama ve beğeni…

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15 Ağu 2021 - 17:14 Ankara- Yaşam

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