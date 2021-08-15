Ne Acun Dinledi! Ne Aleyna Kalaycıoğlu! Ne de Annesi! Demediğini Bırakmadı! Batuhan Karacakaya Beğendi! Yaşanan Bu Olay Sonrası Ortalık Birbirine Girdi!
Aleyna Kalaycıoğlu ve annesine demediğini bırakmadı! Acun Ilıcalı’yı, Aleyna Kalaycıoğlu’nu ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesini es geçti! Aleyna Kalaycıoğlu ve Acun Medyaya yönelik yapılan suçlamaları ilk beğenen kişi ise Batuhan Karacakaya oldu! Yarışma bitti ama yarış bitmedi. Ortalık toz duman olacak! İşte o haberin detayları…
Survivor 2021 yarışmacıları yine rüzgar estirdi. Ortalığı birbirine sokan o açıklamaya ilk beğeni Batuhan Karacakaya’dan gelince takipçilerinin gözünden kaçmadı. O açıklamalar sadece Aleyna Kalaycıoğlu’nu değil Acun medyayı da hedefe alır haldeydi. İşte ortalığı birbirine katan o açıklama ve beğeni…
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.