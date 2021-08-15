İlayda Alişan Estetik mi Oldu? İlayda Alişan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? İlayda Alişan Kaç Yaşında, Sevgilisi Kim?

İlayda Alişan’ın yaptığı paylaşım karşısında tüm sevenleri bir anda şok oldu. Başrollerini Deniz Çakır, Hülya Avşar, Serkay Tütüncü ile Mehmet Aslantuğ paylaştığı Masumiyet isimli dizi ile öne çıkmayı başaran İlayda Alişan sosyal medya hesaplarında dikkat çeken paylaşımı ile tüm takipçilerini şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden güzel oyuncu bikinili paylaşımları ile adından bir hayli söz ettirmeye devam ediyor.

Alişan, bu sefer de yüzünde meydana gelen değişim ile gündemde yer almaya başladı. Alişan’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile gören herkesi bir anda şaşkına çevirdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımı bir anda tüm takipçilerinin yüzünde meydana gelen değişimi fark etmesine neden olurken, İlayda Alişan estetik mi oldu sorusunu akıllara getirdi. Oyuncunun estetik yaptırdığına dair iddialar gelmeye devam ederken İlayda Alişan’a ait o paylaşım olay oldu.

Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aralarında aşk başlayan güzel oyuncu İlayda Alişan oyunculuğunda elde ettiği başarının yanı sıra son zamanlarda özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de gündemde yerini koruyor. Ünlü oyuncu, şahsına ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adından bir hayli söz ettirmeye devam ediyor. En son yayına aldığı paylaşımda yüzünde bir hayli şişlik olan İlayda Alişan estetik mi oldu diye sorular gündemde yerini alırken bir hayli araştırılan konulardan bir tanesi oldu. Hem kariyer hayatındaki başarısı hem de özel hayatı ile gündemde yer alan İlayda Alişan kimdir, nasıl ünlü oldu sorusu akıllarda yer almaya başladı.



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