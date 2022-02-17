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17 Şub 2022 - 11:43

Sevcan Orhan'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Sevcan Orhan Kimdir, Aslen Nerelidir? Sevcan Orhan'ın Sevgilisi Gökhan Dağıstanlı Kimdir?

Sevcan Orhan’dan herkesi şok eden paylaşım geldi. Hayatımızda halk müziği sanatçısı olarak büyük izlere sahip Sevcan Orhan öyle bir paylaşım yaptı ki adeta magazin dünyasında büyük yankı oluşturmayı başardı. Aradığı aşkı uzun yıllar sonra bulan ünlü isim kendisi gibi ünlü olan birisi ile yeni bir aşka yelken açtı. Hayatındaki kişiyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tüm sevenlerine duyurun ünlü şarkıcı tüm sevenlerini bir anda şaşkına çevirdi.