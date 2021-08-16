Her Şey Londra Hard Forku'ndan Sonra Başladı! Ethereum Ağ Kapasitesinde Artış!

Fiyat çok değil bundan bir ay önce 2.000 doların bile altına gerilemişken şimdi ise bunun 3.500 doları zorlamaya başladığı görülüyor.

Ethereum’un bu yükselişinin en büyük sebebi ise ağdaki London hard forku oldu. Günlük ortalama gas kullanımı bu güncelleme ile %9 artarken yakılan ETH sayısı da aynı şekilde hareketlendi.

Ethereum Kapasitesi Arttı

Etherscan verilerine göre günlük gas kullanımının %9 artması aynı zamanda ağın kapasitesinin de böyle arttığını gösteriyor.

5 Ağustos tarihinden itibaren bu kadar kısa sürede böyle bir artış görülmesi kesinlikle bir hayli önemli. Gas kullanımı 100 milyara kadar ulaştı ve 21 Nisan tarihinden itibaren ise bunun %17 arttığı görülüyor.

Peki Ethereum’un kapasitesi tam olarak nasıl arttı? Aslında bunun en büyük sebebi blok sürelerinin yeniden 13,1 saniyeye geri döndürülmesi oldu. Ethereum ağında “zorluk bombası” olarak bilinen güncelleme geciktirildi ve bu da blok süresini hızlandırdı.

Vitalik Buterin daha önce konu hakkında yaptığı açıklamada EIP-1559 ile beraber gas kullanımının artacağını da ifade etmişti ve işlem ücretlerinin artması da duruma etki etti.

Buterin, Ethereum kullanıcılarının London ile gelen %6 “beklenmeyen” kapasite artışına ise sevineceğini ifade ederek bu kısmın hesaplarında olmadığını ortaya koydu.