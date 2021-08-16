16 Ağustos 2021 Bitcoin Analizi! İşte Tüm Detaylar!
Bitcoin fiyatı, hafta sonu 50.000 dolara doğru adım atmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Ani gelen satışlarla 46.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bu yazının kaleme alındığı an itibariyle 47.200 dolar seviyelerinde el değiştiriyor. İşte detaylar...
BTC’nin 200 günlük Basit Hareketli Ortalaması (SMA), 45.000 dolar destek altına düştüğü bir düzeltmeyi gösteriyor. Bununla birlikte, 44.000 dolar pozisyonundaki alımların gücü, 48.000 dolara kadar ulaşan başka bir yükselişin kapısını araladı.
Bitcoin Fiyatı Nefes Alıyor
200 SMA’daki destek, yükseliş trendinin yeniden başlaması için çok önemli. Lider kriptopara birimi Bitcoin (BTC), 47.500 dolar seviyelerine doğru hareket etmeye başladı. Bu direncin üzerinde kalması, Bitcoin fiyatını potansiyel olarak 50.000 dolara çıkartabilir.
50.000 doların üzerindeki kırılmalarda, yatırımcıların nihai artışın 60.000 dolara çıkacağını düşünecek olması nedeniyle büyük kazançları tetikleyebilir.
Göreceli Güç Endeksi’ne (RSI) göre, Bitcoin şu anda yüksek alım yerinde. Yani, alıcılar başka bir yükseliş mumunu oluşturabilir. Bu nedenle, 60.000 dolar seviyelerine tırmanış sürpriz olmayacaktır. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MACD), canlı bir yükseliş dürtüsünü sürdürüyor. Momentum endeksi yukarı yönlü bir yörüngede kaldığı sürece, Bitcoin fiyatının 60.000 dolar seviyelerine doğru mücadelesi kaçınılmaz olacak.
16 Ağu 2021 - 17:54 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.