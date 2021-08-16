16 Ağustos 2021 Bitcoin Analizi! İşte Tüm Detaylar!

BTC’nin 200 günlük Basit Hareketli Ortalaması (SMA), 45.000 dolar destek altına düştüğü bir düzeltmeyi gösteriyor. Bununla birlikte, 44.000 dolar pozisyonundaki alımların gücü, 48.000 dolara kadar ulaşan başka bir yükselişin kapısını araladı.

Bitcoin Fiyatı Nefes Alıyor

200 SMA’daki destek, yükseliş trendinin yeniden başlaması için çok önemli. Lider kriptopara birimi Bitcoin (BTC), 47.500 dolar seviyelerine doğru hareket etmeye başladı. Bu direncin üzerinde kalması, Bitcoin fiyatını potansiyel olarak 50.000 dolara çıkartabilir.

50.000 doların üzerindeki kırılmalarda, yatırımcıların nihai artışın 60.000 dolara çıkacağını düşünecek olması nedeniyle büyük kazançları tetikleyebilir.

Göreceli Güç Endeksi’ne (RSI) göre, Bitcoin şu anda yüksek alım yerinde. Yani, alıcılar başka bir yükseliş mumunu oluşturabilir. Bu nedenle, 60.000 dolar seviyelerine tırmanış sürpriz olmayacaktır. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MACD), canlı bir yükseliş dürtüsünü sürdürüyor. Momentum endeksi yukarı yönlü bir yörüngede kaldığı sürece, Bitcoin fiyatının 60.000 dolar seviyelerine doğru mücadelesi kaçınılmaz olacak.