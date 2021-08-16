Bu Haftaya Damgasını Vurdu! Dogecoin'de Fiyat Nereye Gidiyor! İşte Dogecoin'in Geleceği!

Dogecoin, yükseliş trendini sürdürmek ve haftalık kazançlarını %42’nin üzerine çıkarmak için 0,3057 dolar seviyesinde yer alan direnci aşmayı başardı. DOGE, Mayıs ayında 0,7376 dolarlık yeni bir en yüksek fiyat kaydetmişti. Daha sonra yaşanan kripto çöküşüyle Mayıs ve Haziran aylarında kazancının %70’inden fazlasını kaybetti. DOGE 3 ayın en düşük seviyesi 0.1607 dolar kaydetti, ancak kripto piyasasının geri kalanıyla birlikte toparlanmaya başladı ve şimdi 0,50 dolara doğru ilerliyor.

Dogecoin 1 dolar olacak mı?

Topluluk odaklı bir proje olan Doge projesi, güçlü bir sosyal medya topluluğuna sahip Sosyal medya gücü o kadar fazla ki Tiktok ve Twitter’da trend haline geldi. DOGE topluluğu, fiyat yükselmeye başladığında #DogeCointo1Dollar’a yöneldi. Sosyal medya, başından beri Dogecoin’in en büyük gücü oldu ve bu da bu sezon daha fazla yatırımcı getirdi. Birkaç sosyal medya fenomeni, popülaritesine ve Elon Musk’ın bu konudaki tweetine dayanarak Dogecoin yatırımı yaptı.

Sosyal medya, Elon Musk ve Mark Cuban gibi milyarderlerin desteğiyle Dogecoin gücünü daha da artırdı. Musk’ın şaka paraya olan sevgisi yeni bir şey olmasa da, Doge’nin oldukça yeni bir destekçisi olan Cuban, ödemeler için “en güçlü” kripto para birimi olduğunu ilan etmesi topluluk tarafından sevinçle karşılandı.

NBA takımı Dallas Mavericks’in sahibi milyarder girişimci ve Shar Tank lideri, kripto satışlarının %95’inin Dogecoin’den geldiğini açıklayarak Maverick’in mal mağazası, Bitcoin ve Dogecoin’i kabul edeceğini söyledi.

DOGE bu sıralar, ATH’yi yeniden test etmeyi hedeflemeden önce 0,50 dolarlık direncini kırmaya çalışıyor. Kripto piyasası değeri tekrar 2 trilyon dolarlık değerlemeye ulaştığında, DOGE yeni ATH’lerini yeniden test etmeye hazır gibi gözüküyor.