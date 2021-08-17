Son zamanların en başarılı teknik adamları arasında gösterilen Samet Aybaba, futbol kariyerindeki başarılı ile de spor camiasına damga vuruyor. Birbirinden iddialı takımlarda yer alan Samet Aybaba, Süper Lig’in start vermesi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Samet Aybaba kimdir, hangi takımda teknik direktör? Samet Aybaba hangi takımlarda oynadı? Samet Aybaba kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…