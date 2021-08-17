- 17 Ağu 2021 - 09:10 G: 17 Ağu 2021 - 09:15

Samet Aybaba Kimdir, Hangi Takımda Teknik Direktör? Samet Aybaba Hangi Takımlarda Oynadı? Samet Aybaba Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Son zamanların en başarılı teknik adamları arasında gösterilen Samet Aybaba, futbol kariyerindeki başarılı ile de spor camiasına damga vuruyor. Birbirinden iddialı takımlarda yer alan Samet Aybaba ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Son zamanların en başarılı teknik adamları arasında gösterilen Samet Aybaba, futbol kariyerindeki başarılı ile de spor camiasına damga vuruyor. Birbirinden iddialı takımlarda yer alan Samet Aybaba, Süper Lig’in start vermesi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Samet Aybaba kimdir, hangi takımda teknik direktör? Samet Aybaba hangi takımlarda oynadı? Samet Aybaba kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…

17 Ağu 2021 - 09:10 - Spor

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