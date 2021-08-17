Samet Aybaba Kimdir, Hangi Takımda Teknik Direktör? Samet Aybaba Hangi Takımlarda Oynadı? Samet Aybaba Kaç Yaşında, Aslen Nereli?
Son zamanların en başarılı teknik adamları arasında gösterilen Samet Aybaba, futbol kariyerindeki başarılı ile de spor camiasına damga vuruyor. Birbirinden iddialı takımlarda yer alan Samet Aybaba ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Son zamanların en başarılı teknik adamları arasında gösterilen Samet Aybaba, futbol kariyerindeki başarılı ile de spor camiasına damga vuruyor. Birbirinden iddialı takımlarda yer alan Samet Aybaba, Süper Lig’in start vermesi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Samet Aybaba kimdir, hangi takımda teknik direktör? Samet Aybaba hangi takımlarda oynadı? Samet Aybaba kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
17 Ağu 2021 - 09:10 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.