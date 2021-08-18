Esenboğa Havalimanı Kızılay Arası Kaç Km? Esenboğa Havalimanı Kızılay Arası Kaç Dakika? Kızılay'dan Esenboğa Taksi Ne Kadar?
Türkiye'nin başkenti Ankara'nın merkezinde yer alan Kızılay Meydanı, şehrin en merkezi konumlarından biri olarak öne çıkıyor. Otobüs, metro ve Ankaray gibi şehir içi ulaşım araçlarının çok sık geçtiği Kızılay, Esenboğa Havalimanı’na gitmenin de en kolay konumlarından biri olarak biliniyor. Sizde Havalimanı ulaşımı ile ilgili detayları merak ediyorsanız. İşte detaylar...
Türkiye'nin başkenti Ankara'nın merkezinde yer alan Kızılay Meydanı, şehrin en merkezi konumlarından biri olarak öne çıkıyor. Otobüs, metro ve Ankaray gibi şehir içi ulaşım araçlarının çok sık geçtiği Kızılay, Esenboğa Havalimanı’na gitmenin de en kolay konumlarından biri olarak biliniyor. Öte yandan Esenboğa Havalimanı’na yakın konumu nedeniyle taksiyle de kolaylıkla ulaşım olanağı tanıyan Kızılay, başkentin gün içerisinde en çok ziyaretçi alan bölgelerinin başında geliyor. Peki, Esenboğa Havalimanı Kızılay arası kaç km? Esenboğa Havalimanı Kızılay arası kaç dakika? Kızılay'dan Esenboğa taksi ne kadar? İşte, detaylar…
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18 Ağu 2021 - 12:44 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.