Türkiye'nin başkenti Ankara'nın merkezinde yer alan Kızılay Meydanı, şehrin en merkezi konumlarından biri olarak öne çıkıyor. Otobüs, metro ve Ankaray gibi şehir içi ulaşım araçlarının çok sık geçtiği Kızılay, Esenboğa Havalimanı’na gitmenin de en kolay konumlarından biri olarak biliniyor. Öte yandan Esenboğa Havalimanı’na yakın konumu nedeniyle taksiyle de kolaylıkla ulaşım olanağı tanıyan Kızılay, başkentin gün içerisinde en çok ziyaretçi alan bölgelerinin başında geliyor. Peki, Esenboğa Havalimanı Kızılay arası kaç km? Esenboğa Havalimanı Kızılay arası kaç dakika? Kızılay'dan Esenboğa taksi ne kadar? İşte, detaylar…







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