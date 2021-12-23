- 23 Ara 2021 - 10:47 G: 23 Ara 2021 - 10:49

Türkiye'nin Bir Ucundan Diğer Ucuna Kaç Saatte Gidilir? Ankara'nın Bir Ucundan Bir Ucu Kaç Km?

Ulaşım araçlarının gelişmesi ile birlikte mesafeler önemsiz hale gelse e hala pek çok vatandaş maddi açıdan daha uygun olması nedeniyle otobüs ile seyahat etmeyi tercih ediyor. Sizde Türkiye'nin bir ucu ile diğer ucu arasında ki bilgileri merak ediyorsanız detaylar haberimizde....

Ulaşım araçlarının gelişmesi ile birlikte mesafeler önemsiz hale gelse e hala pek çok vatandaş maddi açıdan daha uygun olması nedeniyle otobüs ile seyahat etmeyi tercih ediyor. Kısa sürede ulaşımı sağlayan uçakların dönem dönem otobüs biletlerinden daha ucuz olduğu fırsat anları denk gelse de hala otobüs fiyatlarının ortalama iki katından yolcu buluyor.

Ancak, otobüs seyahatlerinin en yorucu olanı Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna gidildiği seyahatler oluyor. Peki, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kaç saatte gidilir? Ankara'nın bir ucundan bir ucu kaç km? İşte, detaylar…

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23 Ara 2021 - 10:47 - Yaşam

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