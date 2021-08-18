Bitcoin'de Boğa Öngörüsü Devam Ediyor! PlanB Verileri İnceledi!

Bitcoin’de teknik analiz bakımından kritik bölgelerde olduğumuzu aktarmıştık. Zincir içi veriler ise bu konuda daha iyimser.

Stoktan akışa modelinin mucidi Plan B haziran ayında Bitcoin’de 30.000$’ın dip olduğunu ve ağustosta 47.000$’ın üzerine çıkacağımızı söylemiş ve bu analizlerini biz de sizlere aktarmıştık.

Kendi modellemeleri üzerinde yorum yapan analist, Bitcoin’de zincir içi verilere ve S2F modeline göre boğa piyasasının ikinci ayağında olduğumuzu ifade ederek yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi.

“S2F (beyaz çizgi) ve zincir üstü veriler boğanın ikinci ayağında olduğumuzu gösteriyor.(renkler henüz kırmızı değil)”

Bu konuda PlanB’nin zincir üstü verilerin hala aşırı ısınmadığı tespitine katılmak mümkün. Zira major pek çok zincir içi veride aşırı alım bölgesine gelinmeden fiyatın soğumaya başladığına şahit olduk.

Bu durumun oluşmasında şüphesiz Bitcoin hash rate oranındaki geri çekilme ve olumsuz haber akışı etkili oldu.

Zincir içi veriler Bitcoin’in hala gidecek yolu olduğu söylüyor. Fiyatın aşırı ısınmadan soğumaya geçmesi tekrar yükseleceğimizi garanti etmiyor ancak önemli bir veri.

Bu noktada yatırımcılar zincir içi verilerin gösterdiği pozitifliğin teknik analizle de desteklenmesini bekleyerek risklerini minimize edebilirler.