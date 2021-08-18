Stellar Lumens (XLM) Detaylı Fiyat Analizi! 0,43 Dolar Ciddi Bir Hedef Mi?

Stellar Lumens (XLM) fiyat analizi: 0,43 dolar gerçekçi bir hedef mi?

Salı günü alıcılar kâr elde ederken çoğu kripto para biriminin geri çekildiği gözlendi. Bu haberin yazıldığı sırada, büyük kripto para birimleri BTC/USD ve ETH/USD son 24 saat içinde sırasıyla -%2,07 ve -%3,81 seviyelerinde işlem görüyordu.

Stellar, son 24 saatte %7,61 düştü, ancak yedi gün içinde %6,83 oranında pozitif yönde bir değişim yaşadı. Bununla birlikte, Stellar Lumens’teki (XLM/USD) geri çekilme, alıcılara daha iyi bir risk-ödül oranı fırsatı sunuyor.

Stellar Lumens teknik analizi

Günlük grafikte XLM/USD şu anda 0,3255 civarında bir destek üzerinde oturuyor. Destek alanından yükselen ve fiyatları daha da yükseltebilecek boğa yönlü bir pin bar görülebilir.

4 saatlik grafik analizinde ise, aynı destek seviyesi olan 0,3255’te hâlihazırda yükseliş yönlü bir pin bar oluştuğunu görebiliriz. Fiyatlar, pin bar oluşumundan sonra destekten sıçrar. Benzer şekilde, destek alanının yükselen trend çizgisiyle buluştuğu noktada yükseliş yönlü bir pin bar oluştu. Bu, XLM/USD’nin mevcut geri çekilmenin olası olumsuz tarafını göz önünde bulundurmak için yükselen kanalı ihlal etmediği anlamına geliyor.

XLM/USD ticaret analizi ve öneriler

Günlük ve 4 saatlik grafiği birleştirmek, XLM/USD potansiyelinin daha iyi bir görünümünü vermekte. 4 saatlik grafiğe odaklandığımızda, kripto piyasasında 24 saatlik bir düşüşe rağmen XLM/USD’nin hala yükselen kanalda olduğunu görebiliriz. 4 saatlik grafikteki yükseliş yönlü pin barın en azından kısa vadede fiyatları desteklemesini bekliyoruz.

Ancak, son 24 saatte kripto para birimlerinin mevcut düşüş eğilimi ile XLM/USD’de ticaret onayı için günlük grafikteki mum çubuğunun kapanmasını beklemenizi tavsiye ediyoruz. Bir alım işlemine girmeden önce günlük grafikte 0,3255 dolarlık destek alanında oluşan yükseliş sinyaline dikkat edilmeli.

Stellar hedefi

XLM/USD’de bir alım girişi için direnç alanını 0,43 dolar civarında hedeflemek gerekli. Fiyatlar, geçen haftaki yükselişte bu alana doğru çıktı ve geri çekilmeden önce yaklaşık 0,40 dolara ulaştı. Şimdi, XLM/USD’de bir sonraki yükseliş dönüşünün direnç alanına ulaşması bekleniyor. Ancak, 0,40 alanında biraz kâr alınabilir ve 0,43 seviyesini hedefleyerek ticaretin devam etmesine izin verilebilir.