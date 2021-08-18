- 18 Ağu 2021 - 19:32 G: 18 Ağu 2021 - 19:39

Küçük Altın, Çeyrek Altın'ı Unutun! Bloomberg Açıkladı! Altın Yerine Artık Bitcoin!

Bloomberg Intelligence’den Mike McGlone’un açıklamasına göre, ABD düzenleyicileri büyümesini bozmaya çalışsa da Bitcoin, altının yerini alacak. İşte detaylar...

Bitcoin altının yerini alacak

Finans sektörünün giderek dijitalleştiğine değinen McGlone, Bitcoin’in altının yerini alacağını iddia etti.

 
McGlone’un yorumları, ekonomistler, makro analistler ve Fidelity Investment’tan Jurrien Timmer ve Morgan Stanley’den Amy Oldenburg’un da aralarında bulunduğu yatırımcıların katıldığı New Hampshire’daki Bretton Woods otelinde yakın zamanda düzenlenen üç günlük bir konferanstan çıkarımlar olarak basına yayıldı.

Bretton Woods, 1944’te Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı’na ev sahipliği yapması nedeniyle ekonomistler arasında popüler konumda ve bu daha sonra ABD, Kanada, Batı Avrupa ülkeleri, Avustralya ve Japonya’nın para birimlerini altına bağlama zorunluluğuna yol açmıştı.

Kripto para piyasası değer kazanırken Mike McGlone bu piyasadaki dolar hakimiyetine dikkat çekti. McGlone, The Realignment konferansında finans sektörünün dijitalleşme sürecinin hızlı ve doğal bir şekilde ilerlediğini ve kripto para topluluğu tarafından sert bir şekilde eleştirilen ABD düzenlemelerinin Blockchain teknolojisini bozma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Para piyasasının ve finans sektörünün dijitalleşmesi hızlı ve organik bir şekilde gerçekleşiyor. Dolar piyasada hakimiyet kazanıyor. Bitcoin altının yerini alıyor ve ABD düzenlemelerinin bu eğilimi bozması pek olası görünmüyor.

Bitcoin’de son durum

Bloomberg stratejisti Mike McGlone: “Bitcoin altının yerini alacak”

Bu haber yazıldığı sırada BTC 45.176,23 dolardan işlem görmekte. Bir haftalık düşüş eğiliminin nerede son bulacağı merak konusuyken haberimizde belirttiğimiz açıklamalar yatırımcılar için umut ışığı niteliğinde.

18 Ağu 2021 - 19:32 - Kripto Para Haberleri

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