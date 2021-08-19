Veri Analiz Firması Palantir'den Endişe Verici Hamle! Kriz İçin Altın Yatırımına Başladı! Kripto Dünya'da Neler Oluyor?
CIA de dahil olmak üzere ABD'li devlet kurumlarıyla da çalışan veri analiz firması Palantir, beklenmedik şekilde oluşabilecek bir krize hazırlık olarak 50 milyon dolarlık fiziki altın aldığını açıkladı. Şirketin Bitcoin yatırımları olduğu da iddia ediliyor. İşte detaylar...
ABD’de bir süredir devam eden enflasyon tartışmaları, FED’in tahvil alımına son sürat devam etmesi ve bunu durdurma sinyalleri vermemesi derken, Palantir şirketinin fiziki altın alması ve bunu, oluşabilecek beklenmedik bir kriz için yaptığını belirtmesi dikkat çekti.
Kuzey Amerika’da güvenli bir yerde saklanacak
Şirketten yapılan açıklamada 50.7 milyon dolar değerdeki altın külçelerinin ABD’nin kuzeyinde ve şirketin istediği zaman kolayca ulaşabileceği güvenli bir bölgede saklanacağı belirtildi.
Altın ödemeleri de kabul edilecek
Yapılan açıklamanın ardından şirket hisselerinde yüzde 5’lik bir artış da yaşanırken, şirketin müşterilerinden altın ödemeleri de kabul edeceği belirtildi.
“Herkes beklenmedik olaylara hazır olmalı”
Bloomberg’e verdiği bir röportajda konuşan şirket operasyon yöneticisi Shyam Sankar ise altın alımının kendilerinin dünya bakış açısını yansıttığını söyledi ve herkesin önümüzdeki dönemde beklenmedik olaylara ve onların getirdiği negatif sonuçlara hazır olması gerektiğini belirtti.
“Bitcoin kabul edebiliriz” dediler ama…
Şirket daha önce Bitcoin’i ödeme olarak kabul edebileceklerini söylemişti ancak henüz bu adımı atmadı. Palantir’in Bitcoin yatırımı da yaptığı iddia edilse de, şirketten henüz böyle bir bildirim de yok.
Bilindiği üzere altın, enflasyon başta olmak üzere olumsuz ekonomik olaylarda hem bireylerin hem de şirketlerin en çok tercih ettiği varlık konumunda… Tüm paraların değeri düşerken altının fiyatında bir gerileme olmadığı düşüncesi yatırımcıların korunma yeri olarak altına geçmesinin en büyük sebebi…
19 Ağu 2021 - 18:21 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.