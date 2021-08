Survivor All Star 2021 Kadrosuna Öyle Bir İsim Katılıyor Ki, Resmen Milyonlar O İsmin Katılmasını Bekliyormuş! Kesinleşen O İsim Kim? Kaç Yaşında, Nasıl Ünlü Oldu?

Survivor All Star kadrosuna öyle bir isim katılıyor ki resmen milyonlar o ismin katılmasını bekliyormuş. Anlaşma sağlandı. Acun Ilıcalı birkaç yıldır Survivor Ünlüler – Gönüllüler formatı ardından bu yıl All Star olması için karar almıştı. Herkes tarafından bu yıl Survivor All Star kadrosunda kimler yer alacak en merak edilen konular arasında yer almaya başladı.

Herkesin bu kadar merakla arayışlarına neden olurken bir yandan öyle bir isim ile anlaşma oldu ki herkes bir an önce yeni sezon ekranlarda yer almaya başlasın diye sabırsızlıkla araştırmalarına başladı. Yedisinden yetmişine kadar herkesin severek izlediği TV 8 kanalının en sevilen programlarından bir tanesi olan Survivor All Star kadrosu isimleri şekillenmeye başlarken, öyle bir isim de kabul etti ki kimsenin aklına bile gelmezdi.

19 Ağustos 2021 tarihinde netlik kazandı. Sosyal medya hesabından açıkladı. Survivor All Star kadrosunda yer alacağını duyurdu. Tüm sevenleri adeta çığlık attı. O kadar mutlu oldular ki herkes bir an önce yeni sezon başlasın diye araştırmalarına başladılar. Damla Can da önümüzdeki sezon All Star kadrosunda yer alacağını açıkladı. Survivor All Star kadrosu en merak edilenler arasında yerini alırken kadro artık netleşmeye başladı. Herkes tarafından en merak edilen Survivor All Star ile ilgili en merak edilen detayları derledik. İşte, Survivor All Star ve Survivor All Star kadrosu yer alacak isimler hakkında en merak edilenler…



Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>