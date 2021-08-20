Dünya Devleri Bitcoin'e Yatırım Yapıyor! Bir Yükseliş Gelir Mi? Bitcoin'de Neler Oluyor?

Bitcoin yeni haftada oldukça dalgalı bir grafik sergiliyor. Hafta sonu yakaladığı trend ile pazartesi günü 48.000 dolar seviyelerine kadar yükselen lider kripto para birimi, bu noktada karşılaştığı satış baskısıyla 43.900 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak dün yakaladığı ivme ile yeniden 47.000 dolar seviyelerine yükselen BTC, 48.000 dolar direncini aşmaya çalışıyor. Yeni günde ABD’den gelen bir haber ise BTC yatırımcıları tarafından oldukça olumlu karşılandı.

Blackrock Bitcoin Madencilik Şirketlerine Yatırım Yaptı

Yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlığa sahip dünyanın en büyük yatırım yönetim şirketi Blackrock’un SEC’e sunduğu ikinci çeyrek raporunda, Bitcoin madencilik şirketleri Marathon Digital Holdings ve Riot Blockchain’e 382 milyon dolarlık yatırım yaptığı öğrenildi. 30 Haziran 2021 tarihli SEC bildirimine göre, bu yatırımlar ile birlikte Blackrock, Marathon Digital Holdings’te %6,71 ve Riot Blockchain’de %6,61 oranlarında hisse sahibi oldu. Blackrock’ın hamlesinin, bir başka varlık yönetim şirketi Fidelity Group’un Bitcoin madencilik şirketlerinden hisse aldığını açıklamasından sonra gelmesi ise oldukça dikkat çekti. Yatırım yapılan Marathon Digital ve Riot Blockchain’in en büyük hissedarının ise bir başka yatırım şirketi olan Vanguard Group olduğu biliniyor. Piyasa analistleri bu haberleri, kurumsal fonların kripto para birimlerine yönelik ilgisinin her geçen gün arttığı şeklinde yorumluyor. Blackrock, en büyük kurumsal Bitcoin yatırım şirketlerinden biri olan MicroStrategy’nin de en büyük hissedarı konumunda. Dev varlık yönetimi şirketinin, MicroStrategy’nin %14 hissesine sahip olduğu biliniyor.

BlackRock’ın CEO’su Larry Fink, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda da kripto varlıklarla ilgili olumlu görüşler ortaya koymuştu. Ünlü CEO, kripto para birimlerinin harika bir varlık sınıfı olabileceğini belirtmiş ve onlar hakkında heyecan duyduğunu bildirmişti. Başarılı CEO, daha önce yaptığı bir açıklamada ise kripto paraların küresel bir pazara dönüşebileceğini ve ABD dolarını tehdit edebileceğini söylemişti.

Kuzey Amerikalı Şirketler Yatırımlarını Hızlandırıyor

Yatırım yapılan iki Bitcoin madenciliği şirketi ise büyümeye ve pazardaki paylarını artırmaya devam ediyor. Marathon Digital Holdings, ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, Bitmain’den 30.000 adet Antminer S19j Pro model Bitcoin madenciliği cihazı aldığını duyurmuştu. Alınan bu cihazların o dönem için Bitcoin hash oranının %12’sine denk geldiği belirtilmişti. İlerleyen günlerde başka bir açıklama daha yapan Marathon Digital, temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %65 daha fazla üretim yaptığını ve 442 BTC ürettiğini duyurmuştu. Dev madencilik şirketi, ikinci çeyrekte gelirlerinin %220 oranında arttığını açıklamıştı. Riot Blockchain ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 243 BTC ürettiğini duyurmuştu. Bu miktar, şirketin geçtiğimiz yıl aynı dönemde ürettiği Bitcoin’in 4 katı olarak hesaplanmıştı.

Kuzey Amerikalı madencilik şirketlerinin mayıs ayından bu yana hash oranlarını artırdığı biliniyor. Toplam hash oranının %65’ine ev sahipliği yaptığı düşünülen Çin’de başlayan madencilik yasakları sonrası bölgedeki birçok işletme, çalışmalarını durdurmak zorunda kalmıştı. Bu süreçte Kuzey Amerikalı şirketler birçok farklı bölgede tesisler kurarak sektördeki paylarını artırmaya çalışmıştı.