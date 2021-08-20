Borsalar Yükünü Hafifletiyor! Bitcoin ve Ethereum Rezervleri Giderek Boşalıyor!
CryptoQuant’ın verilerine göre, Bitcoin ve Ethereum, güçlü bir pozitif fiyat korelasyonuyla toplu olarak geri çekiliyor. Çeşitli kripto para borsaları bir aydan kısa bir sürede 2 milyondan fazla Ethereum ve 100.000 Bitcoin çıkışı kaydetti. USD cinsinden, bu çıkışların toplam değeri 10.4 milyar doları buldu. İşte detaylar...
Borsalardan genel çıkış, 2020’den beri sürekli büyüyor. Bu, potansiyel bir boğa koşusunun başladığının bir göstergesi olabilir. Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasası, borsaların kademeli olarak rezervlerini kaybetmeye başladığı 2020’de istikrarlı bir büyüme başlattı.
Borsalar en son bir fon akışıyla karşı karşıya kaldıklarında, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yaklaşık yüzde 50 düştüğü Mayıs ayı satışlarıydı.
Aynı zamanda yatırımcılar ve kripto para madencileri de karlarını almayı erteliyor. Çin’deki madencilik yasağının neden olduğu büyük hashrate düşüşünden sonra, piyasadaki satış baskısı büyük ölçüde azaldı ve Bitcoin ve Ethereum‘un yükselmesini kolaylaştırdı.
20 Ağu 2021 - 18:10 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.