- 20 Ağu 2021 - 18:10 G: 20 Ağu 2021 - 18:13

Borsalar Yükünü Hafifletiyor! Bitcoin ve Ethereum Rezervleri Giderek Boşalıyor!

CryptoQuant’ın verilerine göre, Bitcoin ve Ethereum, güçlü bir pozitif fiyat korelasyonuyla toplu olarak geri çekiliyor. Çeşitli kripto para borsaları bir aydan kısa bir sürede 2 milyondan fazla Ethereum ve 100.000 Bitcoin çıkışı kaydetti. USD cinsinden, bu çıkışların toplam değeri 10.4 milyar doları buldu. İşte detaylar...

Borsalardan genel çıkış, 2020’den beri sürekli büyüyor. Bu, potansiyel bir boğa koşusunun başladığının bir göstergesi olabilir. Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasası, borsaların kademeli olarak rezervlerini kaybetmeye başladığı 2020’de istikrarlı bir büyüme başlattı.

Genel olarak, artan fon çıkışları, piyasa katılımcılarının kripto paralarını daha sonra satmak için çeşitli borsalara yatırmak yerine cüzdanlarında tutmaları nedeniyle azalan bir satış baskısına işaret eder.

Borsalar en son bir fon akışıyla karşı karşıya kaldıklarında, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yaklaşık yüzde 50 düştüğü Mayıs ayı satışlarıydı.

Aynı zamanda yatırımcılar ve kripto para madencileri de karlarını almayı erteliyor. Çin’deki madencilik yasağının neden olduğu büyük hashrate düşüşünden sonra, piyasadaki satış baskısı büyük ölçüde azaldı ve Bitcoin ve Ethereum‘un yükselmesini kolaylaştırdı.

20 Ağu 2021 - 18:10 - Kripto Para Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cardano Analistleri Hareketlendirdi! İşte Size Yeni Altcoin Analizleri! BNB, TRX, IOTA... mask
Cardano Analistleri Hareketlendirdi! İşte Size Yeni Altcoin Analizleri! BNB, TRX, IOTA...
Coinbase'de Kararını O Yönde Kullandı! Bitcoin ve Nicelerine Dev Yatırım! mask
Coinbase'de Kararını O Yönde Kullandı! Bitcoin ve Nicelerine Dev Yatırım!
İşinize Yarayacak Bir Analiz! Monero ve Bitcoin Cash! BCH ve XMR'de Neler Oluyor? mask
İşinize Yarayacak Bir Analiz! Monero ve Bitcoin Cash! BCH ve XMR'de Neler Oluyor?
Eski Survivor ve Masterchef Yarışmacısı Yasin Obuz Milyoner Oldu! Acun Ilıcalı’yı Tahtından Edecek… O Projesi de Tuttu! Ekranların Yeni Patronu Geliyor… mask
Eski Survivor ve Masterchef Yarışmacısı Yasin Obuz Milyoner Oldu! Acun Ilıcalı’yı Tahtından Edecek… O Projesi de Tuttu! Ekranların Yeni Patronu Geliyor…
Bitcoin ve Ethereum Yatırımı Yapacaklar Dikkat! Balina Kendini Açığa Vurdu! "Kasım'ı Bekleyin!" mask
Bitcoin ve Ethereum Yatırımı Yapacaklar Dikkat! Balina Kendini Açığa Vurdu! "Kasım'ı Bekleyin!"
Dünya Devleri Bitcoin'e Yatırım Yapıyor! Bir Yükseliş Gelir Mi? Bitcoin'de Neler Oluyor? mask
Dünya Devleri Bitcoin'e Yatırım Yapıyor! Bir Yükseliş Gelir Mi? Bitcoin'de Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status