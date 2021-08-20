Borsalar Yükünü Hafifletiyor! Bitcoin ve Ethereum Rezervleri Giderek Boşalıyor!

Borsalardan genel çıkış, 2020’den beri sürekli büyüyor. Bu, potansiyel bir boğa koşusunun başladığının bir göstergesi olabilir. Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasası, borsaların kademeli olarak rezervlerini kaybetmeye başladığı 2020’de istikrarlı bir büyüme başlattı.

Genel olarak, artan fon çıkışları, piyasa katılımcılarının kripto paralarını daha sonra satmak için çeşitli borsalara yatırmak yerine cüzdanlarında tutmaları nedeniyle azalan bir satış baskısına işaret eder.

Borsalar en son bir fon akışıyla karşı karşıya kaldıklarında, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yaklaşık yüzde 50 düştüğü Mayıs ayı satışlarıydı.

Aynı zamanda yatırımcılar ve kripto para madencileri de karlarını almayı erteliyor. Çin’deki madencilik yasağının neden olduğu büyük hashrate düşüşünden sonra, piyasadaki satış baskısı büyük ölçüde azaldı ve Bitcoin ve Ethereum‘un yükselmesini kolaylaştırdı.