Sezar'ın Hakkı Sezar'a! İsveç Hükümeti Uyuşturucu Satıcısına Bitcoinlerini İade Ediyor!
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan İsveç'te devlet güçleri, bir uyuşturucu satıcısının el koyulan 36 Bitcoin'in 33'ünü geri vermek zorunda kaldı. Hapis yattığı süre içinde Bitcoin'in ciddi şekilde yükselmesi suçlunun 1.5 milyon dolara yakın bir meblağ elde etmesini sağladı. İşte detaylar...
İsveç polisi yaklaşık 2 yıl önce bir uyuşturucu satıcısını yakaladı ve bu kişinin 36 Bitcoin‘ine el koydu. Bu meblağın karşılığı ise o dönem 150 bin dolara denk geliyordu.
Olayla ilgilenen savcı Tove Kullberg ise 36 Bitcoin’in İsveç kronu karşılığında olan paraya el konulmasını istedi ve suçlunun BTC’leri İsveç otoritelerinin eline geçti.
Fiyat artınca 33 Bitcoin iade olmak zorunda kaldı
Ancak uyuşturucu satıcısının 2 sene hapiste kaldığı zaman diliminde Bitcoin’de çok ciddi bir fiyat artışı oldu. İsveçli otoriteler, ele geçirilen Bitcoin’leri açık artırmada satmak istediler ancak, 2 sene önce 36 Bitcoin’in İsveç korunu paritesindeki karşılığını, bugün sadece 3 Bitcoin sağlayabiliyordu.
Dolayısıyla 150 bin dolarlık meblağ için sadece 3 Bitcoin’in açık artırmada satılması yeterli olacaktı. Geriye kalan 33 Bitcoin’in ise suçluya geri verilmesine karar verildi. Dolayısıyla, uyuşturucu satıcısı bu kişi, hapisten çıktığında küçük bir servet sahibi olacak.
Savcıdan açıklama: Dersimi aldım
Savcı Kullberg ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Burada gereken ders alındı. Demek ki, ele geçirilen Bitcoin’lerin değerini Bitcoin olarak tutmak gerekiyormuş. Bitcoin’in o dönemki değerine bakmadan bunu yapmak lazım” dedi.
Bilindiği üzere başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde, suçlulardan ele geçirilen kripto paralar açık artırma usulü satılıyor. Avrupa kıtasında ise bu tür bir açık artırma ilk kez Mart ayında Fransa’da yapılmıştı.
Ünlü iş adamı Tim Draper da, milyar dolarlık Silk Road’dan ele geçirilen Bitcoin’ler için 2014 yılında yapılan açık artırmada 30 bin tane BTC almıştı. Draper o dönem BTC’lerin tanesi için 632 dolar ödemişti.
20 Ağu 2021 - 18:44 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.