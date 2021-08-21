- 21 Ağu 2021 - 15:35 G: 21 Ağu 2021 - 16:05

Survivor Ayşe Yüksel; Milyonlarca İnsanın Hakkını Yedi! Meğer Sahteymiş... Kendi Kendini İfşaladı! "Yazık..."

Survivor Ayşe Yüksel, dün akşam saatlerinde paylaştığı hikayeyle çok büyük tepki topladı. Twitter'da viral haline gelen bu hikaye paylaşımı sonrasında Ayşe Yüksel'e "gerçekten yazık", "o kadar para kazanıyorsun, bunu yapamıyor musun" gibi çok sayıda yorum geldi. Kendi kendini bilmeden ifşalayan Ayşe Yüksel; şuanda Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olmuş durumda.

Survivor'ın ada zamanında en dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve adadan çıktıktan sonra Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte en hızlı yükselen isim olarak kendini gösteren Ayşe Yüksel; "Sakın Spoiler vermeyin!!!" diyerek bir hikaye paylaştı. Paylaştığı hikayede atladığı detay ise resmen başını yaktı. Twitter'da çok sayıda kişinin dalgasına maruz kaldı. Peki, Ayşe Yüksel ne yaptı? 

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21 Ağu 2021 - 15:35 Ankara- Yaşam

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