Tüm Dünya İsveç'i Konuşuyor! 33 Bitcoin'i Neden İade Etti! İşte Merak Edilenler!

Söz konusu fonları uyuşturucu satışı yaparak elde ettiği tespit edilen suçluların böyle bir iadeyi kendilerinin bile beklemediği söylenebilir.

Mahkemede BTC Hatası!

Radio Sweden tarafından aktarılan bilgilere göre uyuşturucu satıcıları 2019 yılının bahar döneminde tutuklandı. Yasadışı satışlardan elde ettikleri BTC’ler ve bunun artan kazancı ise Bitcoin cüzdanında tutuldu ve bunun 36 BTC olduğu aktarıldı. O tarihlerde 1,3 milyon SEK civarında fiyata sahip olan fonlar 138.000 dolardan inanılmaz bir değere ulaştı.



Üç kişinin tutuklanması Nisan 2019’da yapıldı ve mahkemedeki savcı suçluların devlete olan borcunu 36 BTC yerine o anki itibari para karşılığında yani SEK olarak söyledi. 2019 yılında hapse giren üç kişi, 4-6 yıl arasında cezaya çarptırılmıştı.

Ancak uyuşturucu satıcılarının lehine, devletin aleyhine olan şey ise BTC fiyatının o tarihten bu yana 10 kat artması oldu ve sadece 3 BTC’nin satışı, söz konusu suçluların borçlarının ödenmesine yetti. Bu da devletin suçlulara 33 BTC borçlanmasına yol açtı.

İsveç radyosunun sunucularından Kullberg ise konu hakkında yaptığı açıklamada böyle olayların engellenmesi ve kripto paralarla ilgili davalarda bu konularda tecrübeli isimlerin bunlara bakması gerektiğini vurguladı. 36 BTC’lik bir suç ise 4 yıllık hapis sonrası 33 BTC ile suçluların yanına kalmış oldu.