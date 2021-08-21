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21 Ağu 2021 - 20:03

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz Sevgili Mi? Murat Boz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Murat Boz Kaç Yaşında, Nereli?

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile Murat Boz ilk defa yan yana görüntülendi. Ardından en merak edilenler arasında Oyuncu Tuba Büyüküstün ile Murat Boz sevgili mi soruları geldi. Başarılı oyunculuk kariyeri ile dikkatleri çeken Oyuncu Tuba Büyüküstün ve hem oyuncu hem de ses sanatçısı olan Murat Boz beraber Netflix yapımı Another Self dizisinin setinde bir arada görüntülendiler.