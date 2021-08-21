Tuba Büyüküstün ile Murat Boz Sevgili Mi? Murat Boz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Murat Boz Kaç Yaşında, Nereli?
Oyuncu Tuba Büyüküstün ile Murat Boz ilk defa yan yana görüntülendi. Ardından en merak edilenler arasında Oyuncu Tuba Büyüküstün ile Murat Boz sevgili mi soruları geldi. Başarılı oyunculuk kariyeri ile dikkatleri çeken Oyuncu Tuba Büyüküstün ve hem oyuncu hem de ses sanatçısı olan Murat Boz beraber Netflix yapımı Another Self dizisinin setinde bir arada görüntülendiler.
Oyuncu Tuba Büyüküstün ile Murat Boz çekimlerinin Ayvalık sınırlarında başladığı Netflix yapımı Another Self dizisinde beraber görüntülendiler. Çekimlerin arasında dinlenme moduna geçtikleri zaman görüntülenen ikilinin objektiflere yansıyan görüntüleri ile de dikkatleri çekmeyi başardılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.