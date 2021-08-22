Masterchef Yeni Bölüm Sızdırıldı! Acun Ilıcalı Ayağa Kalktı! Bu Defa Sinirden Köpürecek! Yarışmaya Alınacak Son Yarışmacı...
Yayın hayatına hızlı bir şekilde devam eden Masterchef 2021 tüm hızıyla devam ederken bu seneki yarışmacılardan kimin 1. Olacağı ise oldukça merak ediliyor. Sosyal medyada her şekilde Masterchef birincisini tahmin edebilen Masterchef kahini yine yaptı yapacağını. Asla yanılmayan Masterchef bu akşam ki bölümde kimin bilinci olacağını söylüyor. İşte o çok merak edilen haberin detayları…
TV8 Ekranlarının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öyle bir olay yaşandı ki şefler iki ara bir derede kaldı. Dünyanın en zorlu yemek yarışmalarından biri olan Masterchef’te ne olaylar bitmek biliyor ne de yarışmacılar gündemden inmek biliyor. Elemelerin heyecanıyla devam eden ve izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada bakın neler yaşandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.