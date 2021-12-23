Ankara Lüksemburg Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Lüksemburg’a Vize Nasıl Alınır? Lüksemburg Vize İstiyor Mu, Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak?
Türkiye’den Lüksemburg’a gitmek isteyenlerin en çok merak ettiği sorular arasında Lüksemburg vize istiyor mu, vize başvuruları açık mı gibi sorular yer almaktadır. Sizin de bir yurtdışı programınız varsa bu haber işinize yarayabilir. İşte detaylar...
Türkiye’den Lüksemburg’a gitmek isteyenlerin en çok merak ettiği sorular arasında Lüksemburg vize istiyor mu, vize başvuruları açık mı gibi sorular yer almaktadır. Ankara’da Lüksemburg konsolosluğuna nasıl ve nereden gidilir? Ankara’dan Lüksemburg’a gitmek isteyenler için vize başvuruları açık mı, ne zaman açılacak?
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>
23 Ara 2021 - 01:30 - Dünya
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.