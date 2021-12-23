23 Ara 2021 - 01:31
Lüksemburg Türkiye Arası Uçakla Kaç Saat? Lüksemburg’a Nasıl Gidilir? Ankara’dan Lüksemburg 'a Arabayla Kaç Saatte Gidilir?
Lüksemburg’a seyahat etmek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında Lüksemburg’a nasıl gidilir sorusu geliyor. İşte bu harika ülke ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Lüksemburg’a seyahat etmek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında Lüksemburg’a nasıl gidilir sorusu geliyor. Lüksemburg’a uçakla mı yoksa arabayla mı gidilir? Lüksemburg ile Türkiye arası uçakla ve arabayla kaç saat gibi soruların yanıtları merak ediliyor.
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23 Ara 2021 - 01:31 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.