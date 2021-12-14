Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın 12 Yıllık Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Sarp Maden Kimdir, Ünlü Mü? Sarp Maden Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma oyuncu kadrosundaki Şevval Sam tüm hayranlarını şaşkına çevirdi. Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam’ın 12 yıllık sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır aşk hayatını gözlerden uzaklarda yaşamayı tercih eden Şevval Sam’ın sevgilisinin kim olduğunu görenler şok oldu. Şevval Sam tam 12 yıldır aşk hayatında yer alan o isim ile yeniden magazin dünyasını alt üst etti. Basından ve gözlerden uzak aşk hayatına devam eden başarılı şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam’ın sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şok oldu. Sizler için Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam’ın 12 yıllık sevgilisi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Şevval Sam ve sevgilisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Uzun zamandır FOX TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam geçtiğimiz günlerde magazin ekiplerine yakalandı. Daha öncelerde de koronavirüs salgınına yakalanarak antikoru yüksek çıktığı için fark etmediğini, sürekli test yaptırdığını açıklayarak gündemde yer almıştı. Bu sözleri ardından özel hayatı ile ilgili bilinmeyen gerçeklerin ortaya çıkması duyan herkesi şok etti. Tam 12 yıldır hayatında olan o kişi belli oldu. Herkes Şevval Sam’ın sevgilisi kim diye merak ederken o ismin Sarp Maden olduğu ortaya çıktı. Son zamanlarda en merak edilen Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam’ın 12 yıllık sevgilisi kim, Sarp Maden kimdir, ünlü mü, kaç yaşında ve aslen nereli gibi soruların yanıtlarını derledik. İşte, Şevval Sam ve sevgilisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

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