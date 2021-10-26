Köfteci Yusuf Ankara’da Nerelerde Var? Köfteci Yusuf Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? İşte Köfteci Yusuf Ankara Şubeleri Ve Çalışma Saatleri…
İlk olarak İznik’te kurulan ve 1996 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermeye devam eden Köfteci Yusuf, Ankara’nın da pek çok noktasında yemek severler ile buluşuyor. Ankara’daki şubeleri ile çok sevilen Köfteci Yusuf ile ilgili detaylar haberimizde...
İlk olarak İznik’te kurulan ve 1996 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermeye devam eden Köfteci Yusuf, Ankara’nın da pek çok noktasında yemek severler ile buluşuyor. Ankara’daki şubeleri ile çok sevilen Köfteci Yusuf, her geçen gün başkentlilere verdiği hizmet ağını büyütüyor. Lezzetli ve piyasaya oranla uygun fiyatlı satış yapan Köfteci Yusuf, başkentlilerin hafta sonu yemekleri için de sıkça uğradıkları restoran zincirleri arasında bulunuyor. Peki, Köfteci Yusuf Ankara’da nerelerde var? Köfteci Yusuf kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Köfteci Yusuf Ankara şubeleri ve çalışma saatleri…
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26 Eki 2021 - 23:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.