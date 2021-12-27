Mehmet Akif Ersoy Mezarı Ankara’da Nerede? Mehmet Akif Ersoy Kimdir, İstiklal Marşı Şiir Yazmasını Teklif Eden Kişi Kimdir? Mehmet Akif Ersoy Nerede Ve Nasıl Öldü?

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 tarihinde dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitimi olan Ersoy, öğretmen, veteriner, siyasetçi, Kur’an mütercimi ve şairlik mesleklerini yerine getiriştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık simgelerinden birisi olan İstiklal Marşı’nın yazarı olarak tarihte oldukça önemli bir yere sahiptir. Halk arasında Milli Şair ve Vatan Şairi sıfatları ile anılmaktadır. İstiklal Marşı haricinde 1911 ile 1933 yılları arasında okuyuculara sunduğu şiir kitaplarını bir arada topladığı Safahat, yazarın en önemli eserlerinden birisi olarak bilinir.

İkinci meşrutiyet zamanında Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı olarak yazmaya devam etmiştir. Halkın kurtuluş mücadelesi verdiği zamanlarda ise 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak yer almıştır. Peki, Mehmet Akif Ersoy kimdir, İstiklal Marşı şiir yazmasını teklif eden kişi kimdir, Mehmet Akif Ersoy nerede ve nasıl öldü, Mehmet Akif Ersoy mezarı Ankara’da nerede? İşte, Mehmet Akif Ersoy kimdir, İstiklal Marşı şiir yazmasını teklif eden kişi kimdir hakkında merak edilen bütün ayrıntılar…

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