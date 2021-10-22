Teşkilat Dizisi Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Turgut Tunçalp Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Ne Kadar Kazanıyor? Teşkilat Dizisinde Mete Başkan'ın Yerine MİT Ekibinin Başına Halit Başkan Geldi!

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Teşkilat, seyircisine inanılmaz bir sürpriz yaptı. Oyuncu kadrosunda birtakım yenilikler yapan Teşkilat dizisinde Mete Başkan'ın yerine MİT ekibinin başına Halit Başkan geldi! Halit Başkan karakteri ile şimdilerde seyircisinin karşısına yeniden çıkmaya başlayan Teşkilat, bu başkan ile de ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Peki, Teşkilat dizisi Halit Başkan kimdir, gerçek adı ne? Turgut Tunçalp kimdir, nasıl ünlü oldu? Turgut Tunçalp kaç yaşında, aslen nerelidir, ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…

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