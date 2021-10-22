Teşkilat Dizisi Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Turgut Tunçalp Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Ne Kadar Kazanıyor? Teşkilat Dizisinde Mete Başkan'ın Yerine MİT Ekibinin Başına Halit Başkan Geldi!
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Teşkilat, seyircisine inanılmaz bir sürpriz yaptı. Oyuncu kadrosunda birtakım yenilikler yapan Teşkilat dizisinde Mete Başkan'ın yerine MİT ekibinin başına Halit Başkan geldi! Sizde yeni karakteri canlandıran Turgut Tunçalp ile ilgili detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Teşkilat, seyircisine inanılmaz bir sürpriz yaptı. Oyuncu kadrosunda birtakım yenilikler yapan Teşkilat dizisinde Mete Başkan'ın yerine MİT ekibinin başına Halit Başkan geldi! Halit Başkan karakteri ile şimdilerde seyircisinin karşısına yeniden çıkmaya başlayan Teşkilat, bu başkan ile de ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Peki, Teşkilat dizisi Halit Başkan kimdir, gerçek adı ne? Turgut Tunçalp kimdir, nasıl ünlü oldu? Turgut Tunçalp kaç yaşında, aslen nerelidir, ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
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22 Eki 2021 - 23:59 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.