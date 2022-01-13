- 13 Oca 2022 - 23:37 G: 13 Oca 2022 - 23:38

Survivor All Star 2022 Nerede Çekiliyor Merak Uyandırdı! Dominik Cumhuriyeti Ve Hispanyola Adası Nerede?

Türkiye’nin en iddialı yarışmalarından biri olan Survivor Türkiye, hayatta kalma mücadelesi üzerine kurulu olan bir parkur ile seyircisinin karşısına çıkarıyor. Dünyanın her yerinde aynı isim ile yayınlanmaya başlayan Survivor ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde. Survivor nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Türkiye’nin en iddialı yarışmalarından biri olan Survivor Türkiye, hayatta kalma mücadelesi üzerine kurulu olan bir parkur ile seyircisinin karşısına çıkarıyor. Dünyanın her yerinde aynı isim ile yayınlanmaya başlayan Survivor, Türkiye’de ilk kez 2005 yılında Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkmaya başlıyor. Ardından 6 sezon boyunca Show TV’den, 1 sezon Star TV’den seyirci karşısına çıkan Survivor Türkiye, 2015’ten bu yana TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Öte yandan Survivor Türkiye yarışması dünyanın pek çok noktasında çekim gerçekleştirmiş bulunuyor.  Peki, Survivor nerede çekiliyor? Dominik Cumhuriyeti ve Hispanyola adası nerede? İşte, detaylar…


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13 Oca 2022 - 23:37 - Survivor 2021

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