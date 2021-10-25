Hande Erçel’in Kopyası Üretildi, Tıpkısının Aynısı! Sevenleri Çıldırdı “Bir Değil, İki Değil! Artık Yeter”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in resmen kopyası üretildi. Sevenlerini çıldırtan Hande Erçel, o isim için ise sitemlerde bulundular. Adeta tahtından etmeyi planlayan isim, binlerce linç yedi. “Bir değil, iki değil, artık yeter” yorumlarını alan isim, sosyal medyayı resmen salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
FOX TV ekranlarındaki Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak büyük bir üne kavuşan Hande Erçel daha sonra ise Kerem Bürsin’le birlikte sevgili olduklarını duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı ismin her harekete olay olurken; Hande Erçel’in adeta Türkiye’ye tanıttığı kırmızı bodysiyle görenleri şok etmişti. Peki, Hande Erçel’in tahtından edecek isim kim?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.