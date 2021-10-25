- 25 Eki 2021 - 14:55

Hande Erçel’in Kopyası Üretildi, Tıpkısının Aynısı! Sevenleri Çıldırdı “Bir Değil, İki Değil! Artık Yeter”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in resmen kopyası üretildi. Sevenlerini çıldırtan Hande Erçel, o isim için ise sitemlerde bulundular. Adeta tahtından etmeyi planlayan isim, binlerce linç yedi. “Bir değil, iki değil, artık yeter” yorumlarını alan isim, sosyal medyayı resmen salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

FOX TV ekranlarındaki Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak büyük bir üne kavuşan Hande Erçel daha sonra ise Kerem Bürsin’le birlikte sevgili olduklarını duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı ismin her harekete olay olurken; Hande Erçel’in adeta Türkiye’ye tanıttığı kırmızı bodysiyle görenleri şok etmişti. Peki, Hande Erçel’in tahtından edecek isim kim?

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25 Eki 2021 - 14:55 Ankara- Yaşam

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