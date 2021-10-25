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25 Eki 2021 - 14:55

Hande Erçel’in Kopyası Üretildi, Tıpkısının Aynısı! Sevenleri Çıldırdı “Bir Değil, İki Değil! Artık Yeter”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in resmen kopyası üretildi. Sevenlerini çıldırtan Hande Erçel, o isim için ise sitemlerde bulundular. Adeta tahtından etmeyi planlayan isim, binlerce linç yedi. “Bir değil, iki değil, artık yeter” yorumlarını alan isim, sosyal medyayı resmen salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…