Kurtlar Vadisi Yönetmeni Osman Sınav'dan Yeni Dizi Geliyor? Yalnız Kurt Dizisinin Konusu Nedir? Yalnız Kurt Dizisi Ne Zaman Başlıyor, Oyuncuları Kimlerdir?
Peki, Kurtlar Vadisi yönetmeni Osman Sınav’dan gelen yeni dizi hangisi, Yalnız Kurt dizisinin konusu nedir, ne zaman ekranlarda yer alacak, oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? Sizler için Yalnız Kurt hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik. İşte, detaylar…
Türk televizyon tarihi üzerinde akıllarda iyi bir yer edinen dizilerin başında gelen Kurtlar Vadisi yapımının yerine gelecek yeni bir dizi için hazırlıklar başladı. Yeni Kurtlar Vadisi olarak anılmaya başlayan Yalnız Kurt isimli dizi hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile bir hayli dikkatleri çekiyor. Usta yönetmen Osman Sınav tarafından yeni dizi hazırlıkları başladı. Oğlu ile beraber çekimleri tamamlanacak.
Yanlız Kurt Dizisi Son FRAGMANI İZLE
Dizinin oyuncu kadrosu içerisinde kimlerin yer alacağı bir hayli merak ediliyor. Peki, Kurtlar Vadisi yönetmeni Osman Sınav’dan gelen yeni dizi hangisi, Yalnız Kurt dizisinin konusu nedir, ne zaman ekranlarda yer alacak, oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? Sizler için Yalnız Kurt hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik. İşte, detaylar…
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15 Ara 2021 - 23:28 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Medu - Kenan Imirzalioglu olmalıydı YALNIZ KURT....
Ayhan - Ali Haydar'ı Anlatacak bir dizi
Murad - Yahu kurtlar vadisi olmayacaksa buda olmasın nedir yaa, sevdik izledik bitti, kurtlar vadisi başlasa şimdi yine beğenmezsiniz, o o zamandı, bitti, bırakın kalbimizde yaşatalım
Kılıçbey - Sakarya fırat gibi yapım olacaksa hiç yapma hocam
Sizden güzel şeyler bekliyoruz
Örnek olarak kv ilk bölümleri gibi
Tuğrul - Madem kurtlar vadisi yok o zamanda buda olmasın tepkimizi koyalım yanlız kurtmuş
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.