Masterchef Sergen'in Restorantı Var Mı? Masterchef Sergen'in Köfteci Dükkanı Nerede, Hangi İlde? Köfteye Beğeni Yağıyor...
Peki, Masterchef Sergen’in restoranı var mı, Masterchef Sergen’in köfteci dükkanı nerede, hangi ilde açtı? Sizler için Masterchef Sergen’in restoranı hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…Masterchef Sergen'in Restorantı Var Mı? Masterchef Sergen'in Köfteci Dükkanı Nerede, Hangi İlde? Köfteye Beğeni Yağıyor...
TV8 ekranlarının en sevilen lezzetli yarışması Masterchef yarışmacıları ile bu sezona damga vurmaya devam ediyor. Her ne kadar ana kadroyla daha yedinci haftası ile ekranlarda yer alıyor olsa bile yarışmacılar kısa sürede milyonlarca kişinin gönlünde taht kurdu. Başarısı ve efendilikleri ile dikkatleri çeken yarışmacılar özel hayatları ile en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Arkadaşları ile olan diyalogları ve yarışmada gösterdiği başarısı ile adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de Sergen oldu.
Her bölümde farklı bir olayla öne çıkan, yaptığı başarılı tabaklar ile genel anlamda tam oy alan Sergen özel hayatıyla bir hayli araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Masterchef Sergen’in restoranı var mı, Masterchef Sergen’in köfteci dükkanı nerede, hangi ilde açtı? Sizler için Masterchef Sergen’in restoranı hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
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25 Eki 2021 - 10:52 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.