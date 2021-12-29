Günümüzün popüler mesleklerden biri olan bekçilik, kolluk kuvvetlerinden bir birimi oluşturuyor. Yetki ve görev çerçevesi açısından emniyet güçlerine benzer bir şekilde çalışan bekçiler, aldıkları maaşlar ile de kariyerini kolluk kuvvetleri üzerine yapmak isteyen adayları cezbediyor. 5 bin TL’nin üzerine maaş alan bekçiler için, 2021 yılında yeni bir alım daha yapılması bekleniyor. Peki, Ankara’da bekçi alımı olacak mı? Ankara’da kaç bekçi alınacak, kontenjan kaç? Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak, şartları nelerdir? İşte, detaylar…

Bekçi Alımı Yapılacak Olan İller

Ankara, İstanbul, İzmir ve Muğla gibi 18 il için bekçi alımı başladı. Bu doğrultuda bekçi alımı yapılacak olan iller şöyle paylaşıldı:

İzmir

İstanbul

Kocaeli

Ankara

Denizli

Diyarbakır

Kayseri

Gaziantep

Karaman

Balıkesir

Bilecik

Afyonkarahisar

Eskişehir

Antalya

Bursa

Tekirdağ

Edirne

Mersin