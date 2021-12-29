- 29 Ara 2021 - 10:41 G: 29 Ara 2021 - 10:42

Ankara’da Bekçi Alımı Olacak Mı? Ankara’da Kaç Bekçi Alınacak, Kontenjan Kaç? Bekçi Alımı 2021 Ne Zaman Olacak, Şartları Nelerdir?

Günümüzün popüler mesleklerden biri olan bekçilik, kolluk kuvvetlerinden bir birimi oluşturuyor. Yetki ve görev çerçevesi açısından emniyet güçlerine benzer bir şekilde çalışan bekçiler ile ilgili merak edilen ve Ankara ilinde bekçi alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Günümüzün popüler mesleklerden biri olan bekçilik, kolluk kuvvetlerinden bir birimi oluşturuyor. Yetki ve görev çerçevesi açısından emniyet güçlerine benzer bir şekilde çalışan bekçiler, aldıkları maaşlar ile de kariyerini kolluk kuvvetleri üzerine yapmak isteyen adayları cezbediyor. 5 bin TL’nin üzerine maaş alan bekçiler için, 2021 yılında yeni bir alım daha yapılması bekleniyor. Peki, Ankara’da bekçi alımı olacak mı? Ankara’da kaç bekçi alınacak, kontenjan kaç? Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak, şartları nelerdir? İşte, detaylar…

Bekçi Alımı Yapılacak Olan İller

Ankara, İstanbul, İzmir ve Muğla gibi 18 il için bekçi alımı başladı. Bu doğrultuda bekçi alımı yapılacak olan iller şöyle paylaşıldı:

İzmir
İstanbul
Kocaeli
Ankara
Denizli
Diyarbakır
Kayseri
Gaziantep
Karaman
Balıkesir
Bilecik
Afyonkarahisar
Eskişehir
Antalya
Bursa
Tekirdağ
Edirne
Mersin

29 Ara 2021 - 10:41 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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