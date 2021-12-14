Kanunsuz Topraklar Fikriye Kimdir? Serdem Paçal Kimdir, Kaç Yaşında? Serdem Paçal İnstagram Adresi Nedir?
FOX TV ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Kanunsuz Topraklar, iddiasını konuşturmaya devam ediyor. Anlattığı dönem hikayesi ile bir hayli beğenilen Kanunsuz Topraklar dizisi Fikriye karakteri ile ilgili detaylar haberimizde...
FOX TV ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Kanunsuz Topraklar, iddiasını konuşturmaya devam ediyor. Anlattığı dönem hikayesi ile bir hayli beğenilen Kanunsuz Topraklar dizisi, karakterleri ile de seyircisini meraklandırmayı başarıyor. O karakterlerden biri olan Fikriye ise, bakın kim tarafından canlandırılıyor! Peki, Kanunsuz Topraklar Fikriye kimdir? Serdem Paçal kimdir, kaç yaşında? Serdem Paçal Instagram adresi nedir? İşte, detaylar…
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14 Ara 2021 - 23:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.