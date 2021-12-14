Kanunsuz Topraklar Fikriye Kimdir? Serdem Paçal Kimdir, Kaç Yaşında? Serdem Paçal İnstagram Adresi Nedir?

FOX TV ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Kanunsuz Topraklar, iddiasını konuşturmaya devam ediyor. Anlattığı dönem hikayesi ile bir hayli beğenilen Kanunsuz Topraklar dizisi, karakterleri ile de seyircisini meraklandırmayı başarıyor. O karakterlerden biri olan Fikriye ise, bakın kim tarafından canlandırılıyor! Peki, Kanunsuz Topraklar Fikriye kimdir? Serdem Paçal kimdir, kaç yaşında? Serdem Paçal Instagram adresi nedir? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!