Türk Mukavemet Teşkilatı Nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı Ne Zaman Kuruldu? Türk Mukavemet Teşkilatı Başkanı ve Kurucuları Kim?

Kıbrıs Barış Harekatı’nın öncesinde kurulan teşkilatlardan biri olan Türk Mukavemet Teşkilatı, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden bu yana büyük bir merak ile araştırılıyor. Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında karşı cepheye karşı başarılı bir savunma hattı oluşturan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucu ve lideri ise, herkesin yakından tanıdığı o isim oluyor. Pek, Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı ne zaman kuruldu, kurucuları kim? İşte, detaylar…



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