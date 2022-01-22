Eğlenceli skeçleri ve bol kahkahası ile seyircisini her an güldürmeyi başaran Güldür Güldür Show programı, yeni sezonuna turneler ile başlıyor. Dokuzuncu sezonu ile ekranlara gelmeye başlayan Güldür Güldür Show programına katılmak isteyen kişilerin programdan önce bilet alması gerekiyor. Öte yandan Güldür Güldür Show isimi eğlence programı yakın zamanda başkent Ankara’ya da geliyor.

Peki, Güldür Güldür Show bilet fiyatları 2022 yılı ne kadar? Nereden alınır? Güldür Güldür Show Ankara'ya ne zaman Gelecek? İşte, detaylar…

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