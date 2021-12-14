Masterchef Özgül Bakın Şimdi Ne Yapıyor Şef Olacaktı, Bakın Ne Yapıyor? Masterchef Özgül Coşar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

TV8 ekranlarının en fenomen ve en lezzetli yemek yarışması Masterchef her sezon dikkatleri çekmeye devam ediyor. 2020 sezonunda son dörde kalan isimler her ne kadar sezon geride kalsa bile en gözde isimler olarak devam ediyor. Bu isimlerden birisi de Masterchef Türkiye 2020 sezonuna 4’ncü olarak veda eden Özgül oldu. Asıl mesleği gıda mühendisliği olan başarılı yarışmacı, yarışmada gösterdiği üstün başarıdan dolayı ilk dörde kalmayı başarmış, ekran başındaki herkesi kendisine hayran bırakmıştır. Herkes Masterchef Özgül kesin şef olur diye beklerken öyle bir işle meşgul olduğu ortaya çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte, Masterchef Özgül’ün son hali ve yaptıkları…

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