Masterchef Özgül Bakın Şimdi Ne Yapıyor Şef Olacaktı, Bakın Ne Yapıyor? Masterchef Özgül Coşar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Herkes Masterchef Özgül kesin şef olur diye beklerken öyle bir işle meşgul olduğu ortaya çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte, Masterchef Özgül’ün son hali ve yaptıkları…
TV8 ekranlarının en fenomen ve en lezzetli yemek yarışması Masterchef her sezon dikkatleri çekmeye devam ediyor. 2020 sezonunda son dörde kalan isimler her ne kadar sezon geride kalsa bile en gözde isimler olarak devam ediyor. Bu isimlerden birisi de Masterchef Türkiye 2020 sezonuna 4’ncü olarak veda eden Özgül oldu. Asıl mesleği gıda mühendisliği olan başarılı yarışmacı, yarışmada gösterdiği üstün başarıdan dolayı ilk dörde kalmayı başarmış, ekran başındaki herkesi kendisine hayran bırakmıştır. Herkes Masterchef Özgül kesin şef olur diye beklerken öyle bir işle meşgul olduğu ortaya çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte, Masterchef Özgül’ün son hali ve yaptıkları…
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>
14 Ara 2021 - 23:26 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.