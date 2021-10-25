- 25 Eki 2021 - 22:37

Masterchef Hasan'ın Sevgilisi Hülya Sonunda Ortaya Çıktı! Masterchef Hasan'ın sevgilisi Doktor Hülya Acar kimdir kaç yaşında? “Her Şey Onun İçin” Demişti…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Hasan’ın sevgilisi ortaya çıktı! Sırf sevgilisi için yarışmadan çekilen Hasan, yarışmaya tekrar döndüğünde ise “Her şey onun için” yorumunda bulunmuştu. Sevgilisi olan Doktor Hülya, güzelliğiyle akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada rekor üzerine rekor kıran Masterchef Hasan, yarışmaya ilk katıldığında ise Masterchef şampiyonu Serhat’a gönderme yaparak; “Ben geçen sene yine buradaydım. Annemin rahatsızlığından dolayı yarışmadan çekilmek zorunda kaldım.

Ben olsaydım şampiyon Serhat olamazdı” yorumunda bulunmuştu. Kısa bir süre önce yarışmadan çekilen Hasan Biltekin, tekrar döndüğünde ise her şeyi açıklamıştı. Peki, neler oluyor?

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25 Eki 2021 - 22:37 Ankara- Yaşam

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