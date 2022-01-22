- 22 Oca 2022 - 00:39

Ebru Gündeş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? O Ses Jürisi Ebru Gündeş Kaç Yaşında, Nereli? Ebru Gündeş Ne Kadar Kazanıyor?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Yeni sezonunda jüri üyeliklerinde birtakım değişiklikler yapan O Ses Türkiye yarışması, eski jüri üyesi Ebru Gündeş ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Yeni sezonunda jüri üyeliklerinde birtakım değişiklikler yapan O Ses Türkiye yarışması, eski jüri üyesi Ebru Gündeş ile yeniden anlaştı. Peki, Ebru Gündeş kimdir, nasıl ünlü oldu? O Ses jürisi Ebru Gündeş kaç yaşında, nereli? Ebru Gündeş ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…

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22 Oca 2022 - 00:39 - Magazin

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