TV8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Yeni sezonunda jüri üyeliklerinde birtakım değişiklikler yapan O Ses Türkiye yarışması, eski jüri üyesi Ebru Gündeş ile yeniden anlaştı. Peki, Ebru Gündeş kimdir, nasıl ünlü oldu? O Ses jürisi Ebru Gündeş kaç yaşında, nereli? Ebru Gündeş ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…

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