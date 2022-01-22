Beyazıt Öztürk Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? O Ses Jürisi Beyaz Kaç Yaşında, Nereli? Beyazıt Öztürk Ne Kadar Kazanıyor?
Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yarışması, 2021 sezonu ile seyircisinin karşısına yeniden çıkmaya başladı. Yeni sezonunda Beyazıt Öztürk ile ilgili merak edilen sorularda çoğaldı. İşte size Beyaz ile ilgili detaylı bilgiler...
Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yarışması, 2021 sezonu ile seyircisinin karşısına yeniden çıkmaya başladı. Yeni sezonunda Beyazıt Öztürk ile yoluna devam eden O Ses Türkiye 2021, jüri koltuklarından birini yeniden ünlü şovmene emanet etti. Peki, Beyazıt Öztürk kimdir, nasıl ünlü oldu? O Ses jürisi Beyaz kaç yaşında, nereli? Beyazıt Öztürk ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
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22 Oca 2022 - 00:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.