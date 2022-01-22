Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yarışması, 2021 sezonu ile seyircisinin karşısına yeniden çıkmaya başladı. Yeni sezonunda Beyazıt Öztürk ile yoluna devam eden O Ses Türkiye 2021, jüri koltuklarından birini yeniden ünlü şovmene emanet etti. Peki, Beyazıt Öztürk kimdir, nasıl ünlü oldu? O Ses jürisi Beyaz kaç yaşında, nereli? Beyazıt Öztürk ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…

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