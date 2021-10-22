O Ses Türkiye yarışmasının bir süredir jüri üyeliğini üstlenen Murat Boz, yeni sezonda da koltuğunu korumayı başardı. 2021 sezonunda Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk isimleri ile O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapmaya başlayan Murat Boz, TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya bu sezon devam etti. Peki, Murat Boz kimdir, nasıl ünlü oldu? O Ses jürisi Murat Boz kaç yaşında, nereli? Murat Boz ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…



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