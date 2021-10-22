Murat Boz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? O Ses Jürisi Murat Boz Kaç Yaşında, Nereli? Murat Boz Ne Kadar Kazanıyor?
O Ses Türkiye yarışmasının bir süredir jüri üyeliğini üstlenen Murat Boz, yeni sezonda da koltuğunu korumayı başardı. 2021 sezonunda Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk isimleri ile O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapmaya başlayan Murat Boz ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde...
O Ses Türkiye yarışmasının bir süredir jüri üyeliğini üstlenen Murat Boz, yeni sezonda da koltuğunu korumayı başardı. 2021 sezonunda Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk isimleri ile O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapmaya başlayan Murat Boz, TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya bu sezon devam etti. Peki, Murat Boz kimdir, nasıl ünlü oldu? O Ses jürisi Murat Boz kaç yaşında, nereli? Murat Boz ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
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22 Eki 2021 - 23:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.