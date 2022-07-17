Burçların Sır Saklama Süreleri Nedir? En Dedikoducu Burçlar Hangisidir? İşte Sır Tutan Ve Tutamayan Burçlar..
Yapılan araştırmalara göre, bazı burçların sır saklama süreleri, o burca sahip olan kişilere sır vermemek gerektiğini gösteriyor. Kişilik özellikleri ile paralel olan bu özellik, sır verilmesi gereken burçlar ile sır verilmemesi gereken burçları adeta gözler önüne seriyor. İşte sır dünyası ve burçlarla olan ilişkisinin detayları...
Yapılan araştırmalara göre, bazı burçların sır saklama süreleri, o burca sahip olan kişilere sır vermemek gerektiğini gösteriyor. Kişilik özellikleri ile paralel olan bu özellik, sır verilmesi gereken burçlar ile sır verilmemesi gereken burçları adeta gözler önüne seriyor. Gerçekten etrafından bir şey gizlemek isteyen kişilerin ise, sır vermeden önce mutlaka ve mutlaka bu listeye göz atması gerekiyor. Peki, Burçların sır saklama süreleri nedir? En dedikoducu burçlar hangisidir? İşte sır tutan ve tutamayan burçlar…
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17 Tem 2022 - 00:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.