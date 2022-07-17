Yapılan araştırmalara göre, bazı burçların sır saklama süreleri, o burca sahip olan kişilere sır vermemek gerektiğini gösteriyor. Kişilik özellikleri ile paralel olan bu özellik, sır verilmesi gereken burçlar ile sır verilmemesi gereken burçları adeta gözler önüne seriyor. Gerçekten etrafından bir şey gizlemek isteyen kişilerin ise, sır vermeden önce mutlaka ve mutlaka bu listeye göz atması gerekiyor. Peki, Burçların sır saklama süreleri nedir? En dedikoducu burçlar hangisidir? İşte sır tutan ve tutamayan burçlar…



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